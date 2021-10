Portal da Queixa. Reclamações contra IMT disparam 179%

Lisboa, 28/05/2019 - Policia Judiciária faz buscas nas instalações do Instituto da Mobilidade e dos Transportes em Lisboa. (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

José Varela Rodrigues 08 Outubro, 2021 • 10:39

O Portal da Queixa fez saber esta quinta-feira que as reclamações dirigidas ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) aumentaram significativamente até ao final de setembro, em comparação com os primeiros nove meses de 2020. O principal motivo de queixa está relacionado com a obtenção da carta de condução.

"Desde o início do ano, foram apresentadas quase 4.000 reclamações. Os problemas relacionados com a carta de condução são um dos principais motivos da insatisfação dos consumidores. Entre 1 de janeiro e 30 de setembro de 2021, o Portal da Queixa recebeu um total de 3.776 reclamações dirigidas ao IMT", lê-se no comunicado enviado à redação.

O número de queixas compara com as 1.354 reclamações registadas no período homólogo de 2020, o que se traduz num crescimento homólogo de 179%.

"A análise permite constatar ainda que, ao longo deste ano, o número de queixas mensal apresentado evolui de forma crescente, exceto no mês de julho. Só em setembro último, os consumidores apresentaram 577 queixas contra o IMT", sublinha o Portal da Queixa.

Entre os motivos do descontentamento com o IMT, 62% dos queixosos reclamam dificuldades com a obtenção da carta de condução, seja pela troca de título de condução estrangeiro, renovação, emissão ou envio. Destes 62%, 47% das queixas refere-se a problemas relacionados com só com a troca de título de condução estrangeiro.

A qualidade dos serviços de atendimento e funcionamento do IMT e a dificuldade na marcação de exames de avaliação foram também motivo de queixas, representando 4% e 2% das reclamações, respetivamente.