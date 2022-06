Portal da Queixa: Reclamações contra SEF disparam para 28%

Queixas contra SEF disparam para 28% © Carlos Manuel Martins / Global Imagens

O Portal da Queixa registou este ano, nos primeiros cinco meses, um aumento de 28% do número de reclamações sobre o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), face ao período homólogo. Ainda segundo anunciou esta terça-feira a plataforma, os problemas relacionados com o atendimento correspondem a 85% das reclamações.

Recorde-se que a atuação do SEF tem vindo a ser questionada - com a extinção decidida pelo anterior Governo e aprovada no parlamento em novembro do ano passado e que já foi por duas vezes adiada -, especialmente agora que existem acrescidas dificuldades no normal funcionamento dos aeroportos, com demoradas filas de espera no controlo dos passageiros, lê-se na mesma nota.

Diz o Portal da Queixa que o principal motivo das reclamações recebidas por cidadãos estrangeiros está relacionado com problemas com o atendimento, assente nas dificuldades na marcação, remarcação, agendamento e outras formas de contacto com o SEF (85%, como referido anteriormente). Daqui advém que 50% destes estrangeiros sintam dificuldades na renovação ou emissão de títulos de residência e 24% apontem atrasos no envio de documentos.

"A página do SEF no Portal da Queixa apresenta a insatisfação dos consumidores que procuram o serviço, indicando o índice de satisfação de apenas 15,1 em 100 e, nos últimos 12 meses, o seu desempenho corresponde a uma taxa de resposta cifrada em 13,6% e uma taxa de solução de 14,4%", declara o portal.

"Inevitavelmente, a falta de resposta do SEF às reclamações gera uma reputação negativa do serviço, mesmo com o Portal da Queixa a oferecer todas as suas funcionalidades de forma gratuita para as entidades públicas, a fim de promover a confiança nos serviços públicos", conclui.