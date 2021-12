Portal da Queixa: Reclamações da Black Friday dispararam 70%

© Adelino Meireles / Global Imagens

Dinheiro Vivo 10 Dezembro, 2021 • 20:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As queixas relacionadas com a Black Friday dispararam 70% este ano, indica o Portal da Queixa em comunicado, dando conta que os protestos relacionados com burlas pesaram 29% nas reclamações apresentadas.

De acordo com os dados recolhidos entre 1 de novembro e 1 de dezembro de 2021, o Portal da Queixa registou 709 reclamações relativas à Black Friday, o que representa um aumento de 70% face ao período homólogo. O ano passado só 416 consumidores registaram as suas reclamações nesta plataforma. As burlas foram o principal motivo de reclamação, com 29% do total de queixas apresentadas, seguindo-se as dificuldades na entrega do produto (26%) e as falhas no apoio ao cliente e pós-venda (25%).

Quanto às categorias de produtos com maior volume de reclamações, destaque para as compras na área da Informática, Tecnologia e Som que geraram metade das queixas, mais 10% do que na Black Friday de 2020, seguindo-se ​​Compras, Moda e Joalharia com 37% das reclamações, um aumento de 20% face ao ano anterior.

Em comunicado, o Portal da Queixa explica que "o número de queixas relativas a burlas registou um aumento substancial este ano, em consequência das alegadas falsas lojas online da marca de vestuário Stradivarius", sendo que esta marca acumula "mais de 73% das reclamações sinalizadas como alegadas burlas".