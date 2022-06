Portal da Queixa: Reclamações nos transportes sobem 58%

Lisboa, 15/08/2012 - Greve dos transportes, reportagem junto à estação de comboios do Cais do Sodré, em Lisboa. (Diana Quintela / Global Imagens) © Diana Quintela / Global Imagens

As queixas dos consumidores no que ao setor dos transportes diz respeito aumentaram 58% relativamente ao ano passado. Quem o diz é o Portal de Queixa, que realizou uma análise de 1 a 31 de maio às reclamações dos consumidores. O número de empresas do setor dos transportes alvo de reclamações também subiu para 51 empresas, contra 39 registadas o ano passado.

A análise do Portal da Queixa recaiu nas subcategorias Bilhética e Títulos de Mobilidade, Comboio e Metropolitano, Transporte Marítimo, Transporte Rodoviário de Passageiros e Transportes Coletivos de Passageiros. E é nestas últimas que se concentra o maior número de reclamações.

Assim, Transporte Rodoviário de Passageiros e Transportes Coletivos de Passageiros, contam com 43% e 35% das queixas, respetivamente. Também em 2021 estas duas subcategorias foram as que registaram um maior crescimento de queixas, relativamente a 2021. Na subcategoria Transporte Rodoviário de Passageiros, o aumento de queixas registado foi de 140% e nos Transportes Coletivos de Passageiros a subida foi de 32%.

Quanto aos motivos das reclamações, os atrasos e problemas nos horários dos serviços lideram a tabela com 42% das queixas, as dificuldades na compra e/ou reembolso registam 24% de insatisfação, falhas no apoio e assistência ao cliente e falta de manutenção de equipamentos e espaços obtiveram 17% e 9% de reclamações, respetivamente.

No top 10 das entidades com maior número de reclamações em 2022 estão: a Rede Expressos (+39%); FlixBus (+773%); TST - Transportes Sul do Tejo (+50 %); CP - Comboios de Portugal (+8%); CARRIS (+28%); Vimeca Transportes (+438%); Rodoviária de Lisboa (+200%); Metro do Porto (+88%); Scotturb (+63%) e Metro de Lisboa (-23%). À exceção da Metropolitano de Lisboa - que viu as reclamações descerem -, todas as empresas registaram um crescimento do número de queixas.

No decorrer deste mês a Carris Metropolitana, do distrito de Setúbal, também ganhou notoriedade no que às reclamações diz respeito. Na passada segunda-feira os motoristas da Carris Metropolitana fizeram uma paralisação espontânea por desconhecerem os novos horários e percursos dos autocarros que começaram a circular no dia 1 de junho.

"Cerca de 90% das carreiras urbanas e interurbanas da nova rede de autocarros previstas para aquele dia não se realizaram", explica o Portal da Queixa. As queixas dos passageiros não se fizeram esperar e só nos primeiros sete dias de junho as 56 reclamações que a empresa registou, representam já 48% do total endereçado às cinco subcategorias em análise.