Portal do Consumidor com mais 35% de utilizadores em 2020

O teletrabalho e as aulas à distância levaram a aumento substancial da utilização de serviços de comunicações © Rungroj Yongrit/EPA

Dinheiro Vivo 29 Abril, 2021 • 17:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Portal do Consumidor teve, em 2020, quase 472 mil utilizadores, o que representa um aumento de 35% face ao ao anterior. Esta é uma plataforma da Anacom, que disponibiliza informação sobre os serviços de comunicações, permitindo aos consumidores conhecerem os seus direitos e saberem como resolver problemas.

Os períodos de fidelização e o cancelamento de serviços foram os conteúdos mais procurados. As perguntas dos utilizadores do assistente virtual do Portal do Consumidor cresceram 21,88%.

Também o site da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) cresceu 30% em 2020, com mais de 743 mil utilizadores inscritos. A visualização de páginas aumentou 20,88% para 2,630 milhões. O número de visitas com origem nas redes sociais aumentou quase 55%.

Já o com.escolha, a plataforma que permite consultar tarifários e simular consumos de internet, telefone móvel ou fixo, televisão e pacotes de serviços, conta com quase 61 mil utilizadores, um aumento de 10,45% face ao ano anterior. A consulta de tarifários nos serviços de telemóvel e de internet foram os serviços mais utilizados.

Destaque, ainda, para o NET.mede, o serviço da Anacom que permite testar a qualidade de serviço da internet, tanto a partir de um computador como de um smartphone ou tablet, e que contabilizou um total de 1,417 milhões de testes, equivalentes a uma média diária de 3.873 testes. O número de utilizadores ativados mais do que duplicou para 14.120.

"Em 2020, todas as plataformas disponibilizadas pela Anacom registaram um aumento significativo dos seus serviços, revelando oportunidade e capacidade de resposta a uma procura latente muito expressiva num ano em que o conhecimento sobre a conectividade foi ímpar", refere o regulador no seu site, sublinhando que a pandemia, e o consequente confinamento, levaram a "níveis sem precedentes de teletrabalho e de aulas a distância, provocou um aumento da utilização de serviços de comunicações e a uma alteração dos padrões de consumo"