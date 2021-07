Portal Mais Transparência com separador para Orçamento do Estado

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, fala durante a sua audição perante a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, na Assembleia da República, em Lisboa, 02 de junho de 2021. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA © LUSA

O Portal Mais Transparência - plataforma que permite aos cidadãos consultarem a informação disponibilizada pelo Estado de uma forma mais acessível - conta agora com um separador para o Orçamento do Estado, "no qual é possível consultar informação relativa à Conta Geral do Estado, execução, previsões e definições úteis", segundo o governo.

A primeira área a ser disponibilizado foi a dedicada aos Fundos Europeus, na qual consta "informação sobre o Portugal 2020 e sobre o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)".

"Até ao final do ano, está ainda prevista a disponibilização de uma área municipal que substituirá o atual Portal da Transparência Municipal e o incremento da informação relativa à programação do PRR, garantindo a acessibilidade, atualidade e usabilidade dos dados no cumprimento do Art.º 360 da LOE 2021", pode ler-se ainda no comunicado do governo.

O Executivo diz ainda que a criação do "Portal da Transparência teve por base a auscultação das necessidades dos cidadãos, através de questionários públicos, workshop e entrevistas, estando prevista a realização de testes de usabilidade com cidadãos ao longo do desenvolvimento de todo o projeto".