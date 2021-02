Portal único do cidadão começa em 2022

Lisboa-06/12/2019 - Alexandra Leit‹o, ministra da Moderniza‹o do Estado e da Administra‹o Pœblica. (PAULO SPRANGER/Global Imagens) © Paulo Spranger /Global Imagens

Os serviços do Estado vão estar reunidos numa só página a partir de 2022. O portal único do cidadão vai começar no próximo ano mas só terá todas as funções em 2023. A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, salienta ainda que o renovado Instituto Nacional de Administração (INA) vai permitir que todos os funcionários públicos ganhem competências digitais.

Em entrevista neste sábado ao Público, Alexandra Leitão recorda que a modernização da Administração Pública vai contar com um orçamento de 600 milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência.

O portal único do cidadão vai custar 198 milhões de euros. "Implica que o interface para cidadãos e empresas seja um único, acessível, claro, inclusivo e isto implica que em backoffice haja interoperabilidade, que permita que todo o processo esteja desmaterializado", refere a ministra. Para pedir um determinado subsídio, deixará de ser preciso ir buscar informação a várias fontes: tudo estará centralizado.