Porte Pago para imprensa aumenta. RTP recebe 189,9 milhões do CAV

A RTP vai receber 189,2 milhões de euros através da contribuição audiovisual, tendo o Governo ainda determinado um aumento do porte pago à imprensa, que passa de 3,7 milhões o ano passado para 4 milhões, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado 2020 entregue esta segunda-feira no Parlamento

“Em 2020, a despesa total consolidada das entidades do Programa Cultura ascende a 523,4 milhões de euros, a que corresponde um crescimento de 16,7% face à execução estimada de 2019. Excluindo a RTP, a despesa total cresce 23% face à execução estimada para 2019. Face ao OE 2019 a despesa efetiva cresce 9,8%, destacando-se ainda um aumento de 7,6% da despesa financiada por receitas de impostos”, pode ler-se no documento.

O valor da contribuição para o audiovisual (CAV), que financia a RTP e que consta na fatura de eletricidade, vai manter-se em 2020 em 2,85 euros por mês.

A revisão do contrato de concessão da RTP, “reforçando o seu papel como órgão de comunicação social de referência, promovendo a ligação com as comunidades portuguesas” está previsto pelo Governo para o próximo ano, embora, realce “não se esperando uma modificação do modelo de financiamento da RTP dado tratar-se de uma revisão e considerando que o atual contrato permanecerá em vigor”.

Em 2020 está igualmente previsto negociar o novo contrato de prestação de serviço noticioso da Lusa para o triénio 2021- 2023. O ministério da Cultura mantém a verba para a Lusa de 12,8 milhões de euros no próximo ano.