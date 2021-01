Porto Business School com formação por subscrição

Instalações da Porto Business School. © João Manuel Ribeiro/Global Imagens

A Porto Business School (PBS) apresentou, nesta semana, a sua estratégia de formação para 2021, assente na flexibilidade e personalização crescentes dos conteúdos à medida das necessidades dos alunos e das empresas. E a grande novidade é o lançamento do sistema de subscrição mensal, uma espécie de netflix da formação executiva, com um pagamento mensal e licenças para 12, 18 e 24 meses. "Seremos a primeira instituição em Portugal a fornecer este serviço, que se insere numa lógica de evolução da PBS para o modelo de formação executiva as a service", diz Rui Coutinho, diretor executivo de inovação e crescimento da PBS.

Uma ideia que parte do SaaS, o software as a service, que permite usar programas, mediante o pagamento de uma licença, mas sem necessidade de os instalar efetivamente. Na executive education as a service, os alunos poderão, no âmbito dos programas de formação aberta, adquirir licenças temáticas em áreas como a digital excelence, finanças, comunicação, marketing e vendas ou liderança, entre outras. Na área da formação para empresas, a grande novidade é o nanodegree, que permitirá ao empregador oferecer aos seus funcionários licenças de 48, 72 ou 96 horas de formação executiva, com "liberdade total" de escolha entre os 82 módulos distintos que a PBS tem em coisas tão diferenciadas e específicas como a tributação fiscal na área do imobiliário ou a gestão de projetos. "O nível de personalização será extraordinário", diz Rui Coutinho.

Além da capacidade do aluno poder "ajustar e flexibilizar" o percurso formativo às suas reais necessidades, o modelo de subscrição tem a vantagem do custo. Os valores são diferentes consoante o tipo de progranas, mas vão dos 2900 aos 4500 euros. Na versão mais barata, são mensalidades que vão dos 395 euros por mês para um licença de nove meses, aos 250 euros para uma de 18 meses. No programa mais caro, a mensalidade vai dos 305 euros para 18 meses, aos 235 euros na versão de 24 meses.

"O nosso negócio tem a ver com a aprendizagem ao longo da vida, numa era em que mudamos mais vezes de empregador e de carreira, o que nos obriga a muitas adaptações e cada vez mais rápidas. E, por isso, precisamos de muita agilidade nos processos de aprendizagem, porque temos de aprender just in time e não just in case", frisa.

Sobre as expectativas de adesão ao novo modelo, Rui Coutinho diz que não foram definidos objetivos específicos. "Ainda assim, 10% do número de alunos total da escola seria um resultado interessante." Em média, a escola de negócios recebe, agora, cerca de dois mil estudantes por ano, um número que espera manter em 2021, apesar do contexto adverso da pandemia.

Um contexto que acelerou também a flexibilização da oferta online. Dos três cursos de MBA que a PBS oferece, um será totalmente digital, pretendendo-se que seja uma experiência flexível. Ao contrário do MBA Executivo, que tem a duração de 18 meses em versão part-time, e do MBA Internacional, que é full-time e, por isso, dura 12 meses, o MBA Digital vai poder ser concluído num mínimo de 12 e máximo de 48 meses, com uma vertente de aulas em sistema de streaming.

Destaque ainda para a área do empreendedorismo, com o lançamento do Fast Forward, um programa de 12 semanas, de validação de ideias e modelos de negócio, desenvolvido em contexto de mentoria pela rede de ex-alunos da PBS, alguns dos quais quadros superiores de grandes empresas. "Os unicórnios da próxima década hão de estar a nascer agora e queremos ajudar a identificá-los. O Fast Forward não é um programa de formação, mas de mentoria e networking", frisa Rui Coutinho.