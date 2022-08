Porto de Lisboa cresce 6,4% no primeiro semestre

© Gerardo Santos / Global Imagens

No primeiro semestre deste ano, o movimento de mercadorias no Porto de Lisboa cresceu 6,4% em relação ao período homólogo. Cerca de 5,1 milhões de toneladas de mercadorias foram movimentadas em comparação com os 4,8 milhões registados no primeiro semestre de 2021, segundo o comunicado enviado às redações esta segunda-feira.

Nas cargas e descargas, foram movimentadas mais de 2 milhões de toneladas, o que se traduz numa subida de 6,9%, comparando com o semestre homólogo, em que foram movimentadas 1,9 milhões.

Relativamente à carga contentorizada, o aumento foi igual (6,9%), passando de 1,8 para 1,9 milhões de toneladas. Já na carga fracionada, verificou-se uma subida de cerca de 7,5%.

O aumento de movimentos é comum a outros segmentos como o dos granéis líquidos, que registou uma subida de 13%, e o dos sólidos que aumentou 4,5%. Neste último, "o total de cargas e descargas passou de 2,3 para 2,4 milhões de toneladas", lê-se na mesma nota.

Na primeira metade do ano, houve um aumento "expressivo" de 25% do número de navios no Porto de Lisboa, em comparação com os primeiros seis meses de 2021, "sendo de realçar o grande crescimento em termos de tonelagem bruta, superior a 150%, que se deve à normalização da atividade dos cruzeiros".

O responsável pela Administração do Porto de Lisboa, José Castel-Branco, considera que este crescimento "é um sinal inequívoco de recuperação que consolida o Porto de Lisboa como uma infraestrutura fundamental para a economia portuguesa, garantindo o abastecimento de matérias-primas essenciais para o crescimento do país e contribuindo para a exportação de produtos nacionais".