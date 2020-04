Sines: nova data para terminal Vasco da Gama é 6 de abril de 2021

José Luís Cacho é Presidente dos Portos de Sines e do Algarve e também preside à Associação de Portos de Portugal (APS). Em entrevista ao Dinheiro Vivo, garante que os portos nacionais estão a funcionar em pleno e que os investimentos em Sines não abrandarem. Pelo contrário, “seguem dentro da normalidade, cumprindo todos os planos de contingência exigidos pelas autoridades de saúde”. Já o novo terminal Vasco da Gama terá um adiamento no prazo para entrega das propostas, para daqui a um ano. E avança a nova data.

Face à pandemia Covid 19, poderá haver atrasos no plano de investimento de expansão da PSA e no concurso para o terminal novo, em Sines?

Todos os investimentos, quer da parte pública quer privada, estão a decorrer dentro da normalidade. Na administração portuária, as principais obras, como o prolongamento do molhe, está a correr normalmente. Na parte ferroviária dentro do porto, também a obra está a correr dentro da normalidade. Relativamente à PSA, a informação que tenho é que está tudo a decorrer normalmente e não tem havido qualquer atraso.

E relativamente ao novo terminal Vasco da Gama?

Relativamente ao processo do terminal Vasco da Gama, e é do conhecimento público, por opção nossa e do governo, achou-se por bem que se fizesse uma prorrogação do prazo para a apresentação das propostas, dado que neste contexto internacional tínhamos um conjunto de iniciativas previstas e que tivemos de adiar. Assim, prorrogámos o prazo para o próximo ano, para 6 de Abril de 2021, também que tem em conta até a pedido de alguns concorrentes, para terem a possibilidade de avalia o projeto. Este é um processo que exige muito trabalho e para se concorrer é preciso tempo, no mínimo seis meses de preparação.

