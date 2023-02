Porto do Funchal triplica número de passageiros em janeiro

© Arquivo/Global Imagens

O porto do Funchal recebeu, em janeiro, 35 navios de cruzeiro que transportaram 88.475 passageiros, o que representou mais do triplo em comparação com o mesmo mês do ano passado, informou a Administração dos Portos da Madeira (APRAM).

Segundo a nota divulgada, no primeiro mês deste ano acostaram no porto madeirense mais seis embarcações do que no mês homólogo e a ocupação média por navio foi de 2.528 passageiros, o que significa quase 87%.

"Estes números atestam a plena recuperação da indústria, depois do período pandémico, o que era previsível para 2023, mas não esperava que se concretizasse já no primeiro mês do ano, superando mesmo os anos anteriores à pandemia", diz a presidente da APRAM, citada no comunicado.

Paula Cabaço salienta que "o facto de as taxas de ocupação média por navio terem subido para níveis superiores às dos anos que antecederam a pandemia é impressionante".

A responsável menciona que em 2022 o movimento de escalas se aproximou e "até superou os meses de 2019, mas o movimento de passageiros não acompanhou esse crescimento, devido às restrições, no âmbito do combate à covid-19".

Com o aligeirar gradual das restrições, "naturalmente, a confiança dos passageiros também aumentou".

Em janeiro foram à Madeira, em navios de cruzeiro, "mais 60.106 passageiros que no mês homologo do ano passado".

"Comparando com o mês de janeiro de 2019, na pré-pandemia, houve neste primeiro mês de 2023 mais três escalas e 19.196 passageiros", é referido.

Verificou-se também "um movimento de 33.303 tripulantes, mais 12.191 que no mesmo período de 2022 e mais 8.249 que em janeiro de 2019".