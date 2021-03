Porto prepara Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico até 2030

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Março, 2021 • 15:32 Partilhar este artigo Facebook

Numa nota publicada na sua página oficial, a autarquia refere que o anúncio foi feito na quinta-feira pelo vereador da Economia, Turismo e Comércio, Ricardo Valente, durante o Conselho Municipal de Economia que reuniu no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, conselheiros de diferentes setores de atividade, entre eles Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, Luís Reis, administrador da Sonae e professor universitário, e Vasco Mourão, empresário do setor da restauração.

O município explica que o documento, que reúne a visão, os eixos e objetivos estratégicos de médio e longo prazo para cidade, vai servir de guião a políticas futuras na área económica.

"O Plano Estratégico de Desenvolvimento Económico parte de uma iniciativa do Executivo Municipal, e quer ligar os projetos municipais aos apoios europeus plurianuais que vão ficar disponíveis, ou até mesmo projetos que, embora promovidos por outros atores da economia local, devem contar o apoio da autarquia por serem de interesse estratégico para o Porto, numa lógica metropolitana e até regional", assinala.

Na reunião presidida pelo presidente da autarquia, o independente Rui Moreira, fez-se o diagnóstico do estado atual da economia local e anteciparam-se os desafios futuros.

Segundo o município, além dos instrumentos de apoio e financiamento da União Europeia para a próxima década - Quadro Financeiro Plurianual e Next Generation EU (onde se inclui o Plano de Recuperação e Resiliência), e o seu cruzamento com o anunciado Plano Estratégico, "o encontro ficou marcado pelo papel da governância da cidade na economia pós-covid", tendo Moreira reiterado a necessidade da promoção de políticas contra cíclicas de apoio ao tecido económico.

Ricardo Valente resumiu algumas das medidas já implementadas pela Câmara do Porto, entre elas, a isenção de taxas municipais para as atividades económicas durante todo o ano de 2021, ou os programas Revitaliza Porto., que tem apoiado empresários e comerciantes a encontrar apoios que minimizem o impacto da pandemia.

O Conselho Municipal discutiu ainda as oportunidades geradas pela crise na "nova" economia, tendo sido enfatizada "a importância da cidade se apresentar, cada vez mais, como atraente para a captação e retenção de investimento, reforçando o ecossistema empreendedor e inovador, bem como as práticas sustentáveis, sejam elas ambientais, económicas ou sociais".

O Conselho Municipal de Economia analisou ainda a política de habitação a preços acessíveis, enquanto estímulo para a recuperação demográfica do Porto.

"Um desses motores é o programa Porto com Sentido, em que o município arrenda diretamente as casas aos proprietários, para depois subarrendá-las, a um preço mais baixo, às famílias", pode ler-se na mesma nota.

Foram também referenciados, os projetos de habitação para Monte Pedral, Lordelo do Ouro e Monte da Bela cujo investimento global, assumidos entre público e privado, ultrapassa os 110 milhões de euros e que vai permitir a construção de cerca de 900 novos fogos.