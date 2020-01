Porto recebe fórum mundial de turismo urbano sustentável em 2021

A cidade do Porto vai receber o “Fórum dos Presidentes de Câmara para o Turismo Sustentável” no primeiro semestre de 2021.

A decisão da Organização Mundial do Turismo (OMT) foi conhecida este sábado. “A decisão do Porto acolher o Fórum no primeiro semestre de 2021 foi tomada em Madrid, à margem da FITUR – Feira Internacional de Turismo – num encontro entre a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e o Secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili”, indica um comunicado do Ministério da Economia e da Transição Digital.

“Depois de Lisboa ter acolhido o primeiro “Mayors Forum for Sustainable Tourism”, o Porto vai ser a cidade anfitriã, em 2021″, assinala a nota do gabinete de Pedro Siza Vieira, lembrando que se trata de um encontro “de presidentes de câmara de todo o mundo para abordar os desafios do turismo urbano sustentável”.

“Em 2019, cerca de meia centena de representantes de câmaras municipais a nível mundial debateram os desafios do crescimento do número de turistas e as soluções que promovam um turismo que gere riqueza e que respeite e beneficie os residentes de cada local, tendo sido assinada a primeira carta de turismo sustentável da OMT das Nações Unidas”, nota o comunicado do Ministério da Economia e da Transição Digital.