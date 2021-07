Porto será "laboratório vivo" para implementação de práticas de turismo sustentável

© Amin Chaar/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Julho, 2021 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A propósito da assinatura da Declaração do Porto sobre o Turismo e o Futuro das Cidades, o vereador da Economia e Turismo da Câmara do Porto afirmou, nesta sexta-feira, que da mesma "sai um grande objetivo", a criação da Liga das Cidades para o Turismo Urbano Sustentável.

"Esta liga vai inicialmente funcionar como um laboratório vivo no Porto, Veneza e Praga que, apesar de serem cidades com problemas distintos, vão servir de estudo de caso para a implementação de práticas e medidas", afirmou Ricardo Valente.

A criação da liga, que depende da Organização Mundial de Turismo - entidade que enviará "as cartas de convite", - deverá estar concluída "até ao fim do terceiro trimestre" de 2021.

A Declaração do Porto sobre o Turismo e o Futuro das Cidades foi assinada pelos representantes de 17 cidades europeias, bem como pelo ministro de Estado, Economia e Transição Digital, UN-Habitat, Comité das Regiões Europeu, Unión Ciudades Capitales Iberoamericanas e pelas empresas Expedia, CLIA Europe, Must Travel & Tech e Airbnb.

Os objetivos da declaração corporizam essencialmente duas questões, "o que era necessário fazer antes da pandemia da covid-19 e o que é necessário fazer no pós-pandemia", revelou o vereador.

"O turismo deve ser visto enquanto dinamizador da região em que se encontra, ao nível do emprego e do crescimento económico. Agora, devemos alinhar o turismo com aquilo que são as boas práticas do ponto de vista de políticas de sustentabilidade", salientou, acrescentando que o "overturism" [excesso de turismo] pode ser mitigado através de "políticas públicas e gestão de cidade".

"Essa mitigação tem de ser feita usado políticas públicas e uma gestão de cidade muito assente na gestão digital, ou seja, basicamente recorrermos à digitalização para darmos informação às pessoas, por exemplo, sobre os pontos da cidade com excesso de "carga"", esclareceu.

A par da digitalização, o vereador disse ser também importante a "educação, treino, formação e qualificação do turismo".

"Uma terceira questão relevante é a questão da mobilidade", salientou Ricardo Valente, considerando ser fundamental que as cidades procurem a sustentabilidade através da "regulação e transformação dos seus meios de transporte".

Questionado sobre como seria possível adaptar as cidades a uma nova forma de turismo sustentável, Ricardo Valente afirmou que tal deverá assentar em três coisas: em "capacidade de resposta", numa "gestão em colaboração com as entidades da cidade" e ligando as cidades ao interior através de uma política transterritorial.

"Na prática, é vermos a cidade como um ponto de entrada, mas o território ao lado tem de ter a capacidade de atrair as pessoas", disse, acrescentando ser por isso necessário encontrar "mecanismos de colaboração".

Da Declaração do Porto sobre o Turismo e o Futuro das Cidades, documento que resulta da 2.ª edição do UNWTO Mayors Forum for Sustainable Urban Tourism, resultam 13 objetivos, entre os quais se destaca a promoção e inclusão de um turismo sustentável na agenda das cidades enquanto potenciador de emprego e criação de riqueza, inclusão social e preservação cultural.

A garantia de que as políticas de turismo urbano estão alinhadas com a Nova Agenda Urbana e a Agenda 2030 e a construção de "pontes" entre as cidades e as áreas rurais para enfrentar os desafios da comunidade do turismo são outros dos objetivos do documento.