PortoBay compra Hotel Teatro no Porto

A PortoBay Hotels & Resorts fechou esta sexta-feira a compra do Hotel Teatro, no Porto. A unidade de quatro estrelas será batizada de PortoBay Hotel Teatro.

Localizado no centro histórico da cidade, o PortoBay Hotel Teatro terá 74 quartos. A nova unidade irá manter-se em funcionamento enquanto decorrem alguns ajustes com o objetivo de aproximar o produto à nova marca.

O hotel será decorado de acordo com o tema do teatro e o projeto de arquitetura de interiores, da designer Nini Andrade Silva, já foi distinguido com o prémio “Best Interior Design Europe”, atribuído pela European Commercial Property Awards.

Esta será a 13.ª unidade do grupo hoteleiro português mais premiado internacionalmente, com sede na ilha da Madeira.