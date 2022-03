Portugal e Espanha vão poder fixar tetos ao preço do gás

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen © YVES HERMAN / POOL / AFP

Portugal e Espanha vão poder fixar tetos máximos ao preço do gás usado na geração de eletricidade, anunciou nesta sexta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após a obtenção de acordo no Conselho Europeu para que os parceiros ibéricos recebam "tratamento especial" no mercado de energia nesta fase.

"Concordámos com um tratamento especial que é possível à Península Ibérica", adiantou a presidente do executivo europeu, confirmando o acolhimento favorável à proposta portuguesa e espanhola, que argumentava com a situação excecional de fracas interligações energéticas com o resto do continente europeu.

Para a decisão dos 27, pesou esse ​​​​​​​factor, bem como o forte mix de renováveis presente no mercado de eletricidade ibérico, indicou von der Leyen.

As opções da Comissão Europeia para o desligamento efetivo dos preços do gás do mercado de eletricidade europeu só serão apresentadas em maio, em proposta de reforma do mercado de energia, segundo o calendário que já estava previsto e que foi confirmado na cimeira de líderes europeus deste final da semana.

Noutras medidas acordadas, os 27 pretendem avançar para compras conjuntas de energia, estabelecendo uma plataforma comum de aquisições para contratos de longo prazo. Será uma união que, defendeu von der Leyen, permitirá à União Europeia usar o seu peso para obter preços mais favoráveis. Enquadrado nesta plataforma, estará também o acordo de fornecimento com os Estados Unidos: 15 mil milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito neste ano, num décimo dos atuais fornecimentos russos, com o compromisso da parte da União Europeia de aumentar as compras em 50 mil milhões de metros cúbicos por ano. Os preços terão como referência o mercado spot norte-americano e fatores "estabilizadores".

Serão ainda restringidas as regras de armazenamento, com os 27 a estabelecerem a obrigação de o bloco assegurar reservas de gás natural a 80% no próximo inverno, e de 90% no seguinte.

Em atualização