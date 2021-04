Portugal 2020 com 60% de execução e cinco programas abaixo da metade

O Ministro do Planeamento, Nelson de Souza © Gerardo Santos / Global Imagens

O Portugal 2020 atingiu 60% de execução até março, destacando-se o Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores, mas cinco programas operacionais permanecem abaixo dos 50%, foi anunciado. esta sexta-feira

"A despesa executada do Portugal 2020 no final de março de 2021 registou um acréscimo de 826 milhões de euros em relação a dezembro, colocando a taxa de execução em 60%", lê-se no último boletim dos fundos da União Europeia, com informação reportada em 31 de março.

No final de 2020, a taxa de execução do Portugal 2020 estava fixada em 57%.

Já taxa de compromisso do programa está agora em 110%.

Dos programas operacionais considerados, 10 apresentam uma taxa de execução superior a 50% e cinco estão abaixo desta barreira, destacando-se o Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) dos Açores (82%).

Seguem-se o PDR Continente (79%) e os programas operacionais Capital Humano (73%), Inclusão Social e Emprego (66%), Açores 2020 (66%), Madeira 14-20 (65%), Madeira 2020 (63%), Competitividade e Internacionalização (61%), Mar 2020 (50%) e Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (50%).

Com execuções abaixo de 50% estão os programas operacionais Lisboa 2020 (47%), Algarve 2020 (45%), Norte 2020 (45%), Centro 2020 (44%) e Alentejo 2020 (43%).

No primeiro trimestre, as maiores subidas registaram-se nos programas operacionais Competitividade e Internacionalização com 138 milhões de euros, Inclusão Social e Emprego com 125 milhões de euros e no Norte 2020 com 99 milhões de euros.

Com uma dotação global de cerca de 26 mil milhões de euros, o programa Portugal 2020 consiste num acordo de parceria entre Portugal e a Comissão Europeia, "no qual se estabelecem os princípios e as prioridades de programação para a política de desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020".

Os primeiros concursos do programa PT 2020 foram abertos em 2015.