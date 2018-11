Portugal 2020: Pedro Marques conta abrir concursos de 460 milhões de euros

O Governo poderá abrir nas próximas semanas novos concursos de 460 milhões de euros, com base em fundos europeus. Este é o resultado da reprogramação de fundos comunitários ao abrigo do pacote Portugal 2020. A aprovação formal deverá ocorrer no espaço de um mês, anunciou o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, esta segunda-feira no Parlamento.

“Foram concluídas as negociações técnicas para a reprogramação do Portugal 2020. Temos expetativa que a aprovação formal seja feita no espaço de um mês. Lançaremos avisos de novos concursos no valor de 460 milhões de euros”, adiantou Pedro Marques na intervenção inicial na audição parlamentar da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2019.

Esta reprogramação, acrescentou Pedro Marques, irá servir para apoiar projetos mais virados para as autarquias e permitirá, por exemplo, lançar as obras para o hospital central do Alentejo, que ficará localizado em Évora. Também nas negociações está incluído um investimento de 50 milhões de euros para intervenções na linha de Cascais.

Pedro Marques referiu ainda que haverá “mil milhões de euros de investimento público apoiados por fundos europeus” em 2019, um aumento de 36% face a 2018.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas está a ser ouvido na comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, por causa do Orçamento do Estado para 2019. Neste ministério, está previsto um orçamento de 5 mil milhões de euros para o próximo ano, mais 37,5% do que em 2018.