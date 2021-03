Portugal abaixo da média europeia no acesso a serviços governamentais online

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Com os europeus a recorrer de uma forma mais frequente à Internet para realizar diversas tarefas, também tem crescido o uso de serviços digitais ligados a entidades governamentais ou a procura de informação em páginas deste género.

O Gabinete de Estatística da União Europeia, o Eurostat, partilha que, no ano passado, 47% da população da UE entre os 16 e os 74 anos obteve informação a partir de sites de autoridades públicas. Os dados referem-se ao acesso a este tipo de páginas nos últimos 12 meses.

Em comparação com os dados anteriores, que se referem a 2008, o Eurostat nota que se trata de um aumento significativo de 33%.

Embora este tipo de soluções seja usado por várias franjas da população, é entre a faixa dos 25 a 34 anos que foi registada a maior percentagem (59%), seguida pelo grupo etário dos 45 a 54 anos (56%).

Segue-se a faixa etária dos 45 a 45 anos (51%) e o grupo etário dos mais jovens, entre os 16 a 24 anos, onde 46% da população na UE recorria a este tipo de páginas de entidades governamentais.

Quanto mais idade têm os cidadãos menor é o recurso a estas soluções: na faixa dos 55 a 64 anos a percentagem era de 41% e de 26% na faixa dos 65 a 74 anos.

"O desenvolvimento de soluções e-Government e a disponibilidade de informação online para os cidadãos variam consideravelmente entre os Estados-membros", considera o Eurostat.

Em Portugal, 39% da população recorreu a este tipo de soluções online nos últimos 12 meses, contra os 47% da média da UE. Portugal é ultrapassado por vários Estados-membros, mas consegue ultrapassar países como a Irlanda (37%), Croácia (36%), Luxemburgo (30%), Polónia (27%), Bulgária ou Itália (ambos com 19%).

O país da UE com menor uso destes serviços online ou acesso a informação através de páginas do respetivo governo era a Roménia, com 10%.

Em 2020, os países com maior percentagem da população a obter informação através de sites governamentais eram a Dinamarca (89%), Finlândia (85%), Holanda (81%) e Suécia (79%). Entre os líderes da tabela, note-se que mais de três quartos da população acedia a estas páginas de e-Government.

A Letónia (68%), Estónia (67%) ou a Alemanha (65%) também entram neste top 10, assim como a Áustria (62%), Hungria (60%) ou a Eslovénia (56%). Espanha e Lituânia têm a mesma percentagem (54%).