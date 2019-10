Portugal adia reembolso de 910 milhões para 2023 e 2027

O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública adiou o reembolso de 910 milhões de euros que venciam em 2021 e 2022.

A entidade liderada por Cristina Casalinho comprou 560 milhões de euros de Obrigações do Tesouro (OT) que atingia a maturidade em abril de 2021 e 350 milhões com maturidade em outubro de 2022. Em troca, o tesouro emitiu 350 milhões de euros em títulos de dívida com maturidade em outubro de 2023 e outros 560 milhões de euros que atingem o prazo em abril de 2027.

Esta operação de troca de OT, que permite prolongar a maturidade da dívida em circulação, é a quinta deste ano, tendo o IGCP prolongado a maturidade de 797 milhões de euros em OT em circulação de 2020 e 2021 para 2026 e 2028 em julho e de 742 milhões de euros em OT em circulação de 2021 para 2026 em maio. Antes o IGCP tinha prolongado a maturidade de 702 milhões de euros em OT em circulação, de junho de 2020 para outubro de 2028 em janeiro, e em março quando realizou uma oferta de troca em que prolongou a maturidade de 619 milhões de euros em OT em circulação de abril de 2021 para fevereiro de 2030.

O Tesouro português anunciou ontem a realização de dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT), a 16 de outubro, de instrumentos com maturidades de três e 11 meses, num montante indicativo total entre 1000 e 1250 milhões de euros.