Portugal adia reembolso de 949 milhões para 2029

O IGCP – agência que gere o crédito público – realizou na manhã desta quarta-feira, 29 de janeiro, a primeira emissão de troca de dívida do ano. Portugal, com esta operação, adquiriu dívida – no valor de 949 milhões de euros – que vencia em abril do próximo ano e vendeu aos investidores Obrigações do Tesouro que vencem a 15 junho 2029.

Paulo Rosa, economista e trader sénior do Banco Carregosa, num comentário enviado às redações, nota que o IGCP está a aproveitar “os juros baixos, resultado da política monetária expansionista do BCE. A operação passou pela compra de obrigações que maturam em abril de 2021 cujo cupão é de 3.85%, aliviando esta série, e a oferta de títulos que só atingem a maturidade em junho de 2029 cujo cupão é de 1.95%, com o aumento do montante desta série mais longa”.

O economista acrescenta que a vantagem desta operação dada aos investidores pelo instituto liderado por Cristina Casalinho (na foto) “é a de poder trocar um investimento em dívida soberana portuguesa com uma yield negativa de -0.62% por uma rentabilidade positiva de 0.23% para a maturidade 2029″.

Paulo Rosa sublinha também que esta operação “é a prova de que os investidores continuam a acreditar na economia portuguesa, pois estão a estender a maturidade dos seus investimentos, e principalmente na continuação da política acomodatícia do BCE. O custo a que estas operações têm sido realizadas está abaixo da média histórica que Portugal. As condições atuais de taxas de juro negativas têm sido extremamente favoráveis para o sucesso destas emissões, baixando a média dos juros pagos por todo o endividamento da República Portuguesa”.

A última operação de troca de dívida realizada por Portugal foi em novembro, época em que o IGCP conseguiu prolongar a maturidade de 532 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) em circulação de 2021 para 2028 e 2034. Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), na oferta de troca de Obrigações do Tesouro, foram comprados 532 milhões de euros de “OT 3,85 abril 2021” a 106,015%. Nesta operação, o IGCP vendeu 360 milhões de euros de “OT 2,125 outubro 2028” ao preço médio de 115,89% e 172 milhões de euros de “OT 2,25 abril 2034” ao preço médio de 120,30%.