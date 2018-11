Portugal agenda emissão de dívida para reembolsar FMI

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública anunciou uma nova operação de financiamento para a próxima quarta-feira. A entidade liderada por Cristina Casalinho pretende obter entre 1000 milhões e 1.250 milhões de euros em obrigações a cinco e a dez anos. O motivo da emissão, que deverá fechar o financiamento do ano, é para fazer um novo reembolso antecipado ao Fundo Monetário Internacional.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 14 de novembro pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 25 de outubro de 2023 e 17 de outubro de 2028, com um montante indicativo global entre 1000 milhões euros e 1250 milhões de euros”, informou a agência numa nota enviada às redações. E explica que “com este leilão, o IGCP tenciona pagar antecipadamente parte do empréstimo do FMI”.

O Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Mourinho Félix, tinha sinalizado numa entrevista ao Jornal Económico que o Tesouro pretendia pagar antecipadamente mais dois mil milhões de euros ao FMI até final do ano. Portugal ainda deve 4,6 mil milhões de euros à entidade liderada por Christine Lagarde.

Os analistas do Commerzbank já antecipavam que o Tesouro regressasse ao mercado na próxima quarta-feira. Na próxima semana, além de Portugal, estarão também no mercado à procura de financiamento países como Itália, Holanda e Alemanha. Apesar da concorrência para obter dinheiro dos investidores, o banco alemão diz numa nota, a que o Dinheiro Vivo teve acesso, que não deverão existir muitas dificuldades em obter os montantes pretendidos.

No mercado secundário, que serve como um barómetro de quanto o Estado terá de pagar para se financiar, os investidores exigem uma taxa de 0,754% para comprar Obrigações do Tesouro a cinco anos e 1,947% para deterem títulos a dez anos.

