Portugal ainda é dos que mais cresce, mas onde a travagem económica é maior

Secretário-geral do PS, António Costa. © EPA/MIGUEL A. LOPES

A economia portuguesa cresceu 4,9% no terceiro trimestre deste ano face a igual período de 2021, o ritmo mais elevado num grupo de dez países, segundo dados ontem, segunda-feira 31 de outubro, divulgados pelo Eurostat.

No entanto, Portugal regista, nesse grupo, o maior abrandamento da atividade económica face ao primeiro trimestre, altura marcada pelo início da guerra na Ucrânia e o agravamento da crise inflacionista e energética, mostram cálculos do Dinheiro Vivo (DV) a partir dos números oficiais.

O ritmo de crescimento homólogo recuou 7,1 pontos percentuais face ao período janeiro-março. Nessa altura, o crescimento português alcançou uns expressivos 12%.

Os dados relativos a Portugal, do Instituto Nacional de Estatística (INE), mostram ainda que a expansão dos nove meses já apurados deve cair de forma abrupta na reta final do ano.

Se a estimativa do Ministério das Finanças estiver certa (6,5% de expansão anual em 2022, como está inscrito na nova proposta de Orçamento do Estado), significa também que no último trimestre deste ano a economia portuguesa irá crescer menos de 2% em termos homólogos. Cerca de 1,7%, pelas contas do DV.

A confirmar-se um valor deste calibre (perto de 1,7%), mas sem contar com os trimestres anómalos de recessão por causa da pandemia em 2020, Portugal teria o pior final de ano desde que o PS de António Costa chegou ao poder.

É preciso recuar até ao final de 2015, estava o País a emergir do programa de ajustamento e austeridade da troika e do governo PSD-CDS, para encontrar um crescimento mais fraco na reta final do ano. Nessa altura, a expansão real da economia, já em recuperação, ficou em 1,5%, segundo o INE.

No conjunto dos dez países apurados até agora pelo Eurostat, Portugal é o que mais cresce, mas a Letónia experimenta já uma contração homóloga de 0,4% do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre.

A Alemanha, a maior economia europeia e do euro, está a abrandar, mas ainda cresceu 1,1%. França, o segundo maior país da união, lançou apenas 1%.

Espanha, o principal parceiro económico de Portugal, está a abrandar como os outros, mas ainda aumentou a riqueza real da economia em 3,8% no terceiro trimestre.

© Eurostat

No caso de Portugal, o INE explica que, face ao segundo trimestre (quando o PIB português avançou 7,4%), "o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no 3º trimestre, verificando-se uma desaceleração do consumo privado e do investimento".

"O contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB também diminuiu, traduzindo a desaceleração das exportações de bens e serviços mais intensa que a das importações", acrescenta o instituto.

Inflação imparável

Ontem também, foram conhecidos os dados da inflação até outubro. Está imparável e sinaliza problemas mais graves adiante.

Menos de uma semana após o Banco Central Europeu (BCE) ter subido a taxa de juro principal em 0,75 pontos percentuais, para 2% (o maior valor desde o início de 2009), o Eurostat revelou que a inflação da zona euro terá aumentado novamente e de forma significativa para um novo máximo de 10,7%. O objetivo do BCE é manter o ritmo de preços num ritmo de 2% no médio prazo.

Os Estados bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia, todos da zona euro), vizinhos da Rússia e mais dependentes e vulneráveis à situação de guerra, registam inflações na ordem dos 22% em outubro.

Em Portugal é elevada, mas cerca de metade: 10,6%, estima o Eurostat.

Na zona euro, o país com inflação menos elevada continua a ser França (7,1%). Na Alemanha, o aumento dos preços no consumidor disparou para 11,6%, indica a autoridade estatística europeia.