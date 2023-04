Portugal aterra. Teve no 1º trimestre o pior crescimento desde a fase mais letal da pandemia

O ministro das Finanças, Fernando Medina, na apresentação do Programa de Estabilidade, no salão nobre do Ministério das Finanças, a 17 de abril de 2023. © Gerardo Santos / Global Imagens

O crescimento real da economia portuguesa deverá ter ficado em 1,5% no primeiro trimestre deste ano comparativamente a igual período do ano passado, deve anunciar hoje, sexta-feira (dia 28 de abril), o Instituto Nacional de Estatística (INE), na estimativa rápida para as Contas Nacionais Trimestrais.

Se assim for, e mesmo que seja um pouco superior, como estimam alguns economistas, Portugal deverá registar, neste início de 2023, o pior desempenho económico em termos reais (já descontando a inflação) dos últimos dois anos, desde o início de 2021, quando o País vivia a fase mais mortífera da pandemia covid-19.

Há cerca de uma semana, no Parlamento, o ministro das Finanças, Fernando Medina, revelou que a economia terá crescido cerca de 0,6% em cadeia (entre o último trimestre de 2022 e o primeiro deste ano) o que, de acordo com cálculos do Dinheiro Vivo a partir das séries oficiais do INE se traduzirá num crescimento homólogo de 1,5% nestes primeiros três meses de 2023.

No Parlamento, Medina afirmou que este ano o crescimento vai surpreender pela positiva, tendo destacado o impulso de "um maior crescimento das exportações" e de "um menor crescimento das importações.

"A nossa economia terá registado no primeiro trimestre de 2023 um crescimento ainda mais forte [do que na reta final de 2022], que se estima que tenha sido 0,6% em cadeia", avançou o governante. É o dobro face aos 0,3% verificados no último trimestre do ano passado.

O ministro socialista usou esta medida para afastar a sombra de uma recessão e disse que a retoma já está a acontecer.

"A economia teve um comportamento bastante melhor no último trimestre de 2022 do que se esperava", sendo que, para o conjunto de 2023, as Finanças preveem, no Programa de Estabilidade (PE) 2023-2027, que a economia portuguesa possa aumentar em termos reais (já descontando a inflação de 5,1% prevista agora pelo governo) cerca de 1,8%.

O valor de 1,5% do primeiro trimestre não coloca em xeque a projeção do PE. Ainda falta apurar três trimestres de PIB até acabar o ano.

No entanto, este ritmo de 1,5% configura uma forte travagem da economia que, num primeiro momento (primeiro semestre do ano passado) foi altamente inflacionada pela enorme subida de preços na energia e nos alimentos, sobretudo catalisada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia (que começou a 24 de fevereiro de 2022).

A economia portuguesa está a abrandar há quatro trimestres consecutivos, mostram os dados do INE.

© INE, Ministério das Finanças e cálculos DV

Por causa do impulso inflacionista, o PIB cresceu 11,9% no início do ano passado, depois o ritmo, embora muito alto, baixou para 7,4% no segundo trimestre.

À medida que o efeito súbito e de curta duração da inflação foi desaparecendo da faturação das empresas e das receitas do Estado, a economia foi perdendo força: no terceiro trimestre, já estava a crescer 4,8% em termos homólogos e no quarto cerca de 3,2%. Agora, neste arranque de ano, andará por metade deste último valor.

Seja como for, Medina destacou o grande motor da economia, que é o "setor do turismo", assim como "o setor exportador na sua globalidade, incluindo bens e serviços", um dos maiores alicerces para manter a economia a andar este ano.

Economistas confirmam expansão de até 2,1%

O eventual crescimento de 1,5% no período janeiro-março está em linha com as mais recentes estimativas de vários departamentos de estudos económicos.

O gabinete de estudos do BPI nota "sinais auspiciosos no início de ano". "Os indicadores resilientes no início de 2023 colocam riscos de revisão em alta ligeira à nossa previsão de crescimento real do PIB de 1%", refere o gabinete BPI Research.

"Dos indicadores disponíveis para janeiro e fevereiro, salientam-se os bons desempenhos dos indicadores de consumo, nomeadamente automóveis e o número de voos, sugerindo que o turismo continua a ser um importante impulsionador da atividade".

"A tudo isto, acrescem sinais de que o arrefecimento no mercado de trabalho está contido", acrescenta o grupo de peritos do grupo bancário.

O Laboratório de Previsões da Universidade Católica de Lisboa (NECEP) está ligeiramente mais otimista, até.

"No primeiro trimestre de 2023, a economia deverá ter crescido 0.5% em cadeia, o que corresponde a um crescimento de 1.4% em termos homólogos", diz este grupo de economistas.

Claro que "a estimativa encerra uma enorme incerteza já que os dados são algo contraditórios, com o indicador diário do Banco de Portugal a sugerir uma forte expansão, mas os volumes de negócios no retalho e nos serviços a sinalizarem um crescimento modesto".

Assim, diz o gabinete da Católica, "o ponto central da estimativa de crescimento da economia portuguesa é revisto em alta para 1,4% em 2023, embora com um intervalo amplo de 0% a 2.8% que reflete, acima de tudo, os sinais inesperadamente positivos dos primeiros três meses do ano".

E um aviso. "A segunda metade do ano pode afigurar-se mais adversa fruto das diversas pressões sobre a conjuntura económica: inflação elevada e taxas de juro crescentes, a que se junta agora um provável agravamento da disponibilidade de crédito fruto da maior turbulência no sistema financeiro".

Além disso, "o consumo privado e o investimento parecem continuar com uma dinâmica muito frágil e contingente", diz o NECEP.

Mais otimista está o gabinete de análise económica do ISEG.

Este diz que "os indicadores disponíveis sugerem que o crescimento do PIB no 1º trimestre de 2023 basear-se-á, sobretudo, no contributo da procura externa líquida, em particular devido à recuperação da procura turística externa e ao maior crescimento das exportações face às importações".

Já o contributo da procura interna surge "penalizado pela incerteza e as dificuldades da economia europeia associadas à situação de guerra na Ucrânia, ao surto inflacionista e à subida das taxas de juro", devendo diminuir e ser "apenas ligeiramente positivo".

Em especial, o ISEG admite que "o consumo privado terá crescido de forma ligeira enquanto o crescimento do investimento se afigura menos provável".