Portugal atrasado nas 'condições habilitadoras' para receber PT2030

Portugal está atrasado no cumprimento de nove das 20 'condições habilitadoras' para ter acesso aos novos fundos comunitários. Um atraso que não põe em causa a aprovação do acordo de parceria do Portugal 2030 - que o governo espera que possa acontecer até ao final do mês, operacionalizado os cerca de 23 mil milhões de euros que o país receberá no novo quadro comunitário de apoio - mas que pode prejudicar a execução do programa.

Foi o próprio governo que, na versão final do acordo de operacionalização do PT2030 entregue em Bruxelas e apresentado à Assembleia da República em maio, indicou que, até 4 de maio, havia nove das 20 'condições habilitadoras' acordadas com a Comissão Europeia que estavam "em incumprimento". A dissolução do Parlamento atrasou os trabalhos.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios - acesso pago - que indica que em atraso estavam seis "condições habilitadoras temáticas" (de caráter específico), que incidiam sobre áreas como a energia, gestão de resíduos, transportes, abastecimento de águas, saúde e a "boa governação" dos novos fundos. O pacote de medidas para cada uma dessas áreas deveria ter sido concluído até dezembro.

Por cumprir estavam também duas "condições habilitadoras horizontais" (de caráter mais geral), que obrigavam à inclusão no modelo de governação e regulamentação geral da política de coesão em Portugal 2021-2027 dos princípios da Carta dos Direitos Fundamentais da UE e na convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e uma "condição" temática relativa à conectividade móvel no país, com a elaboração do plano de ação nacional para a conectividade por implementar.

A expectativa inicial era que todas as "condições habilitadoras" estivessem concluídas até março deste ano.

Ao jornal, o Ministério do Planeamento, que tutela os fundos europeus, assegura que é de esperar que "as 20 condições habilitadoras aplicáveis a Portugal possam estar cumpridas aquando da aprovação dos programas" e sublinha que "o seu não cumprimento não impede a operacionalização dos mesmos", apesar de ser uma condicionalidade inerente à boa gestão do dinheiro, para evitar fraudes ou desvios nos fundos.