Portugal cai cinco posições na facilidade de fazer negócios

Portugal voltou a perder posições no ranking do Banco Mundial onde é mais fácil de fazer negócios (“Doing Business”). Comparando com 2018, o país caiu cinco posições para o 34º lugar numa lista de 190 países. No primeiro lugar do índice está a Nova Zelândia.

Quanto aos indicadores considerados para realizar o ranking, Portugal é um dos piores países para obter crédito, ficando no lugar 112 entre 190 países. O país também classifica mal quanto à proteção dos pequenos investidores (64º lugar) e na obtenção de alvarás de construção. Mas também pontua mal no indicador que mede o desempenho para quem quer iniciar um negócio (57ª posição).

Pelo lado positivo, Portugal obtém a melhor classificação no que toca às trocas comerciais e na resolução de insolvências ocupa a 16ª posição.

Quando comparado com os 28 estados-membros da União Europeia, Portugal ocupa a 14ª posição, à frente de países como a Itália, a Holanda, a Bélgica ou a República Checa.