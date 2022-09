Portugal cai quatro posições e ocupa 38º lugar no Ranking da Competitividade Digital

© Chris DELMAS/AFP

Portugal perdeu o seu lugar no ranking da Competitividade Digital. A economia portuguesa está agora em 38ª lugar, tendo caído quatro posições relativamente a 2021, revela o Ranking da Competitividade Digital do Institute for Management Development (IMD), que foi publicado esta quarta-feira. À frente de Portugal estão, agora, países como o Cazaquistão, Arábia Saudita ou a Malásia, desvenda a IMD, escola suíça de executivos. No top três estão a Dinamarca, os Estados Unidos e a Suécia.

Relativamente ao 38º lugar do nosso país, o relatório diz que o "agravamento da confiança empresarial em aspetos relacionados com a facilidade de recrutamento de talentos com experiência internacional e conhecimento digital, o financiamento de investimentos tecnológicos e a preparação das empresas para responder a choques externos". No entanto, em relação ao nível de proteção da privacidade dos utilizadores da Internet garantido pela lei, Portugal ocupa o lugar mais alto, especifica a análise.

Ao todo, o Ranking da Competitividade Digital analisa as capacidades de 63 países para adotar novas tecnologias e como as utiliza para transformar práticas governamentais, a economia local e global. Para as classificações foram utilizados 54 critérios que vão desde dados externos (dois terços do total) ao IMD Executive Opinion Survey (um terço), que se divide em três grandes pilares: preparação para o futuro, conhecimentos sobre tecnologia e aplicação dada aos mesmos.

Aqui - e apesar de ter caído quatro lugares relativamente ao ano passado - Portugal conseguiu passar para o 29º lugar no que aos conhecimentos tecnológicos, diz respeito. Em 2021 ficou em 32º.

"Esta classificação descreve a importância dos fatores nacionais para explicar a transformação digital das empresas e a adoção de práticas digitais pelos cidadãos. As nações digitais resultam de uma combinação de talento digital, regulação digital, governação de dados, atitudes digitais e disponibilidade de capital", diz Arturo Bris, diretor do World Competitiveness Center.

Neste relatório consta ainda um alerta para a proteção das infraestruturas digitais dos diversos países, devido aos acontecimentos - roubo de dados pessoais ou os ataques informáticos a empresas mundiais - que têm afetado os diversos setores, a nível global.