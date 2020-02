Portugal coloca 1250 ME em dívida a 3 e 11 meses a taxas de juro mais negativas

Portugal colocou esta quarta-feira 1.250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses, a taxas de juros mais negativas nos dois prazos, foi anunciado.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, a 11 meses foram colocados 950 milhões de euros em BT à taxa de juro média de -0,484%, mais negativa do que a registada em 16 de outubro, quando foram colocados 900 milhões de euros a -0,450%.

A três meses foram colocados hoje 300 milhões de euros em BT à taxa média de -0,500%, mais negativa do que a verificada em 16 de outubro, quando foram colocados 350 milhões de euros a -0,475%.

A procura atingiu 1.398 milhões de euros para os BT a 11 meses, 1,47 vezes superior ao montante colocado, e 1.048 milhões de euros para os BT a três meses, 3,49 vezes o montante colocado.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou que os BT que hoje foram leiloados têm maturidades em 15 de maio de 2020 (três meses) e 15 de janeiro de 2021 (11 meses) e que o montante indicativo global era entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros.

No último leilão comparável de BT, em 16 de outubro, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em BT a três e a 11 meses, a taxas de juro menos negativas do que no anterior leilão comparável de agosto de 2019.

Através de comentário enviado às redações, Filipe Silva, diretor da Gestão de Ativos do Banco Carregosa, indica que “Portugal volta a emitir dívida com taxas perto dos mínimos históricos nos leilões de dívida de curto prazo. Foram emitidos 1.250 milhões de euros em bilhetes do tesouro, 300 milhões de euros a 3 meses e 950 milhões de euros a 11 meses”.

“Nos 3 meses a taxa baixou dos -0,475% para os –0,496% e nos 11 meses dos -0,45% para os –0,484%, face ao último leilão comparável de outubro. O crescimento mais anémico que temos presenciado pelo mundo, aliado de um novo risco, o Coronavirus, não tem permitido uma mudança de discurso por parte dos Bancos Centrais, o que faz com que as políticas acomodatícias que estão implementadas para já permaneçam”.

“O vislumbre de uma subida de taxas para já é distante e como tal a procura por yield continua. Portugal apesar de já emitir “regularmente” em leilões de curto prazo com taxas negativas, ainda o faz com um custo inferior a outras geografias por isso continua a ser atrativo para os investidores que necessitam de ter investimentos em instrumentos de dívida de curto prazo”, explica o responsável do Banco Carregosa.