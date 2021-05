Portugal coloca 1.250 milhões em dívida a juros mais altos

© Ângelo Lucas/Global Imagens

Portugal colocou esta quarta-feira 1.250 milhões de euros, montante máximo indicativo, em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de 10 e 15 anos, a juros positivos e a subirem face aos anteriores leilões comparáveis.

Segundo a página do IGCP, que gere a dívida pública, na agência Bloomberg, foram colocados 551 milhões de euros em OT com maturidade em 17 de outubro de 2031 (cerca de 10 anos) à taxa de juro de 0,505%, superior à de 0,237% registada num leilão com prazo semelhante em 10 de março, quando foram colocados 625 milhões de euros.

A procura cifrou-se em 1.360 milhões de euros, 2,47 vezes o montante colocado.

Com maturidade em 12 de outubro de 2035 (cerca de 15 anos e meio), Portugal colocou hoje 699 milhões de euros à taxa de juro de 0,841% e a procura atingiu 1.172 milhões de euros, 1,68 vezes o montante colocado

Em relação ao prazo mais longo, de cerca de 15 anos, no anterior leilão comparável, em 13 de janeiro, foram colocados 750 milhões de euros em OT com maturidade em 12 de outubro de 2035 (cerca de 15 anos) à taxa de juro de 0,319% e a procura atingiu 1.911 milhões de euros, 2,55 vezes o montante colocado.

O IGCP anunciou que hoje realizava dois leilões de Obrigações do Tesouro com maturidades em 17 de outubro de 2031 (cerca de 10 anos) e em 12 de outubro de 2035 (cerca de 15 anos) com um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.