Portugal com 2.ª menor taxa de inflação da UE em abril

Portugal registou em abril a segunda menor taxa de inflação anual (0,9%), tendo os preços subido 1,7% na zona euro e 1,9% na União Europeia (UE), segundo o Eurostat.

Na zona euro, a taxa de inflação anual aumentou para os 1,7% em abril, face aos 1,2% homólogos e aos 1,4% de março.

A UE registou uma taxa de inflação de 1,9% em abril, uma aceleração homóloga (1,5% em abril de 2018) e também em cadeia (1,6% em março).

Segundo o gabinete estatístico europeu, a Croácia registou a menor taxa de inflação anual em abril (0,8%), seguindo-se Portugal e a Dinamarca (0,9% cada).

No outro extremo da tabela, com as maiores subidas nos preços, estão a Roménia (4,4%) e a Hungria (3,9%).

Face a março, a inflação recuou em seis Estados-membros, manteve-se em dois e aumentou noutros 19.

A inflação anual em Portugal foi 0,9% em abril, acima dos 0,3% do mesmo mês de 2018 e dos 0,8 de março deste ano, segundo o Eurostat.