Portugal é o quinto país da UE com mais indicações geográficas

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Julho, 2023 • 12:19

Portugal, com 212, está no quinto lugar da tabela dos países com produtos agrícolas protegidos por indicações geográficas (IG) na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta quinta-feira, em Bruxelas, num total de 3435.

No topo da tabela, com 891 produtos protegidos, está a Itália, seguida pela França (767), Espanha (394), Grécia (284) e Portugal (212). No outro extremo da tabela encontram-se a Estónia, com apenas duas IG, Luxemburgo e Malta (três cada) e a Letónia (quatro).

As indicações geográficas estabelecem direitos de propriedade intelectual para produtos agrícolas específicos cujas qualidades estão relacionadas com a área de produção e incluem três categorias: DOP - denominação de origem protegida (alimentos e vinho), IGP - indicação geográfica protegida (alimentos e vinho) e IG - indicação geográfica (bebidas espirituosas e vinhos aromatizados).

Os produtos registados como DOP são os que têm ligações mais fortes com o local em que são fabricados.

A lista portuguesa começa, em ordem alfabética, pela aguardente bagaceira alentejana e termina com a vitela de Lafões.

Para registar o nome de um produto, os produtores ou grupos de produtores europeus devem redigir o caderno de especificações do produto e, se for caso disso, indicar a relação com a área geográfica.

O pedido é enviado às autoridades nacionais para exame e depois é transmitido à Comissão Europeia, que o analisa.

No que respeita ao registo de produtos de países terceiros, havendo já 225 IG atribuídas, os produtores enviam os seus pedidos à Comissão Europeia, diretamente ou através das suas autoridades nacionais.