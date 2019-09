Portugal com a melhor qualidade de vida para os expatriados

Portugal é o país com melhor qualidade de vida do mundo segundo os expatriados. Os dados são do Expat Insider 2019 da Internations, que auscultou 20.259 pessoas de 182 nacionalidades e que estão a trabalhar em 187 países distintos e que escolheram Portugal, Espanha e Taiwan para os lugares cimeiros no ranking dos destinos com melhor qualidade de vida. Já no ranking total, Portugal ascende ao terceiro lugar global, com mais de metade dos inquiridos a dizer que “planeia ficar para sempre”.

“Após dois anos no top 10, Portugal junta-se ao top 3 em 2019. É o país onde mais entrevistados se mostram propensos a recomendar a vida de expatriado e em que 83% concordam que é fácil de se instalar no país”, pode ler-se no estudo, que acrescenta: “Os expatriados classificam Portugal em primeiro lugar no ranking ‘sentir-se em casa’ e terceiro na ‘simpatia'”. Quase nove em cada dez inquiridos descrevem a atitude local em relação aos residentes estrangeiros como “amigável”. “As pessoas são as mais amigáveis que conheci no mundo”, segundo frisou um dos americanos a viver em Portugal. Já um sul-africano apontou que a vida em Portugal “é muito pacífica, saudável e segura”. A qualidade de vida é apontada por quase um quarto (24%) dos expatriados, levando a que o país lidere a tabela deste índice.

Portugal ocupa, ainda, o top 10 nas subcategorias de Opções de Lazer (2º lugar), Felicidade Pessoal (2º), Saúde e Bem-Estar (7º) e Segurança e Proteção (8º). Viagens e Transportes e Vida Digital são áreas onde os resultados são menos simpáticos, com o país a descer para a 16ª posição em ambos.

Significativa é a melhoria ao nível de Finanças Pessoais, em que o país passa de 45º para 15º. A subida de 30 lugares na tabela de 2019, face ao ano anterior, torna Portugal “o grande vencedor deste índice”, destacam os promotores do estudo.

O pior resultado do país é um 35º lugar no Working Abroad Index, mas a verdade é que, o ano passado, Portugal ocupava o 48º lugar. Os expatriados ainda não estão muito satisfeitos com suas perspetivas de carreira (46% de respostas positivas versus 55% em todo o mundo) e com a segurança no emprego (51 % comparativamente à média global de 59%), pode, ainda, ler-se no estudo.

Destaque ainda para os que se mudaram para Portugal após a reforma: são 15% dos inquiridos, cinco vezes acima da média global.