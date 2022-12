Portugal com incorporação renovável na eletricidade de 54,4% até novembro

© Direitos Reservados

A incorporação de renováveis na geração de energia diminuiu para 54,4% até final de novembro, face aos 62,6% do mesmo período do ano passado, divulgou a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), esta segunda-feira.

De acordo com a APREN, "em Portugal Continental foram gerados 38.836 GWh [gigawatts hora] de eletricidade no acumulado dos meses de janeiro a novembro de 2022, dos quais 54,4% foram de origem renovável".

Quanto ao "mês de novembro, especificamente, foram gerados 4.141 GWh de eletricidade, dos quais 53,6% tiveram origem renovável", indicou.

"O aumento de 2,8% face a novembro de 2021 deve-se maioritariamente ao aumento da produção eólica e da bombagem, que contribuiu com 463 GWh para a produção em novembro face aos 149 GWh no período homólogo do ano passado", explica a APREN no seu 'Boletim Eletricidade Renovável em Portugal Continental'.

A associação salienta ainda que "a produção hídrica recuperou face aos valores dos últimos meses, com o índice de hidraulicidade de 0,88 -- valor mais elevado do ano, e próximo da me´dia dos últimos 10 anos no mês de novembro".

De acordo com a APREN, no acumulado de janeiro a novembro, o setor eletroprodutor emitiu um total de 5,7 MtCO2eq (toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente), sendo que o setor da eletricidade renovável evitou a emissão de 6,9 MtCO2eq e o gasto de 4.094 milhões de euros na importação de gás natural.

Numa comparação com os principais países dos diferentes mercados europeus, a APREN nota que, entre 01 de janeiro e 30 de novembro de 2022, "Portugal foi o quarto país com maior incorporação renovável na geração de eletricidade, ficando atrás da Noruega, Dinamarca e Áustria, que obtiveram 99,3%, 81,7% e 65,0%, respetivamente, a partir de FER [fontes de energia renovável]".

Já de 01 a 30 de novembro, ficou em quarto lugar nos países considerados, com maior incorporação renovável na Europa.

O boletim hoje publicado pela APREN indica ainda que, entre 01 de janeiro e 30 de novembro, "o preço me´dio horário registado no Mibel [mercado ibérico de eletricidade] em Portugal (174,5 Euro/MWh -- euros/megawatt hora) representa um aumento para o dobro face ao período homólogo do ano passado".

"No mesmo período foram registadas 126 horas não consecutivas em que a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo de eletricidade de Portugal Continental, com um preço horário me´dio no Mibel de 114,6Euro/MWh, sendo que de 1 a 30 de novembro, a geração renovável foi suficiente para suprir o consumo durante 49 horas consecutivas".

Ainda segundo a APREN, "desde 15 de junho, quando o mecanismo ibe´rico de limite do preço do gás natural entrou em funcionamento, ate´ 30 de novembro, o mesmo gerou uma poupança de 40,4 Euro/MWh, o que equivaleu a uma redução de 12,5% no preço horário me´dio no Mibel".

De acordo com a associação, "a poupança devido ao limite do preço do gás natural, correspondente a` diferença entre o preço sem o mecanismo e o preço com a compensação a pagar a`s centrais a gás natural, atingiu um valor máximo de 157,2 Euro/MWh e um mínimo de 0 Euro/MWh", sendo que, "no total, 75,1 dos 140,5 TWh [terawatts hora] produzidos foram sujeitos ao mecanismo de ajuste dos consumidores na Península Ibe´rica".

Nos primeiros nove meses do ano, "a Produção em Regime Especial (PRE) permitiu uma poupança acumulada de 7.852 milhões de euros e de 683 milhões de euros só no mês de novembro", indica ainda a APREN.