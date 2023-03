Portugal com incorporação renovável na eletricidade de 64,9% em fevereiro (Imagem de arquivo) © Loic VENANCE/AFP

A incorporação de renováveis na geração de energia aumentou 14,1%, em fevereiro, em termos homólogos, para 64,9%, divulgou esta terça-feira a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN).

De acordo com a APREN, "entre os dias 01 e 28 de fevereiro de 2023, a incorporação renovável foi de 64,9%, no total de 4.348 GWh [gigawatts-hora] produzidos".

"O aumento de 14,1% face a fevereiro de 2022 deve-se ao aumento da produção hídrica e eólica, que contribuíram com 1.181 GWh e 1.176 GWh para a produção de fevereiro face aos 221 GWh e 892 GWh, respetivamente, no período homólogo do ano passado", explicou a associação, no Boletim de Eletricidade Renovável.

Já no acumulado de janeiro e fevereiro, foram gerados, em Portugal continental, 9.686 GWh de eletricidade, dos quais 75,6 % tiveram origem renovável.

De acordo com a APREN, em fevereiro, o setor electroprodutor emitiu um total de 0,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq), sendo que o setor da eletricidade renovável evitou a emissão de 1,8 MtCO2eq e o gasto de 140 milhões de euros na importação de gás natural.

No mês em análise, foi registado um preço médio horário no Mercado Ibérico de Eletricidade em Portugal de 100,1 euros por megawatt-hora (MWh).

O Sistema Elétrico Nacional registou, em fevereiro, um saldo importador negativo de 63 GWh, com exportações de eletricidade de 1.090 GWh e importações de 1.027 GWh.