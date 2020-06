Portugal é o segundo país da UE em que dívida de curto prazo tem maior peso

Portugal, com 18% da dívida pública com um prazo inferior a um ano, era o segundo país da União Europeia (UE) com maior proporção de dívida pública de curto prazo no final de 2019, indicou hoje o Eurostat.

Segundo uma publicação divulgada pelo Eurostat, o serviço de estatística da UE, que abrange informação detalhada sobre a dívida das administrações públicas nos Estados-Membros da UE, Portugal era o segundo país com maior proporção de dívida pública de curto prazo no final de 2019, depois da Suécia (21%) e à frente de Itália (15%), Hungria e Dinamarca (ambos com 11%).

No extremo oposto da escala, a quase totalidade da dívida (mais de 98%) era constituída por títulos com maturidades de longo prazo na Lituânia, Bulgária, Polónia, Eslováquia e República Checa no final de 2019.

Segundo a publicação do Eurostat, podem ser observadas diferenças significativas na UE relativamente ao setor pelo qual a mesma é detida, concluindo que entre os Estados-Membros para os quais existem dados disponíveis, a percentagem da dívida pública detida pelo setor das sociedades financeiras (residentes) no final de 2019 era mais elevada na Dinamarca (74%), seguida pela Suécia (73%), Croácia (67%) e Itália (63%).

Em contrapartida, a maior proporção de dívida detida por não residentes foi registada em Chipre (80%), à frente da Lituânia (76%), Letónia (74%) e Estónia (70%).

O estudo refere ainda que em geral, em toda a UE, menos de 10% da dívida era detida pelos setores não financeiros residentes (sociedades não financeiras, famílias e instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias), com as exceções assinaláveis da Hungria (28%), Malta (26%), Portugal (15%) e Irlanda (11%).

A publicação do Eurostat abrange informação detalhada sobre a dívida das administrações públicas nos Estados-Membros da UE, repartida por subsetor, instrumento financeiro, detentor da dívida, maturidade, moeda de emissão, bem como garantias do Estado e outras características.