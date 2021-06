Portugal com PIB de 77% da média da UE em 2020

© JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Junho, 2021 • 11:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal registou em 2020 um Produto Interno Bruto (PIB) de 77% da média da UE e um consumo individual real expresso de 85% da média da União Europeia (UE), expressos em paridade de poder de compra (PPC), segundo o Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, o Luxemburgo (266%), a Irlanda (211%) e a Dinamarca (136%) são os países com os maiores níveis de PIB expresso em PPC, e a Bulgária (55%), Grécia e a Croácia (64% cada) os menores.

Os maiores índices de consumo individual real expresso em PPC foram observados no Luxemburgo (131% da média da UE), seguido da Alemanha (123%) e da Dinamarca (121%), com a Bulgária (61%), a Croácia (67%) e a Hungria (69%) no outro extremo da tabela.

A zona euro registou um PIB e um consumo de 105% em PPC.