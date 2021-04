Portugal com recorde histórico de exportação de gás natural em março

Terminal de Gás Natural de Sines © Direitos Reservados

O sistema nacional atingiu um novo máximo mensal de exportação de gás natural em março, com 828 GWh (gigawatts-hora), face aos 505 GWh atingidos em abril de 2020, anunciou a REN - Redes Energéticas Nacionais.

No comunicado, a entidade explica, ainda, que a 24 de março foi atingido "o maior valor diário de sempre" de exportação de gás natural, com 47,7 GWh, que compara com os anteriores 42 GWh de 21 de janeiro de 2020. "Neste período o sistema nacional foi abastecido fundamentalmente a partir do Terminal de GNL de Sines", especifica.

Já ao nível do consumo de gás natural, registou-se em março uma redução homóloga de 6,2%, que se deveu, explica a REN, à quebra no segmento de produção de energia elétrica, que registou uma contração 23% face a igual mês de 2020, "devido à maior disponibilidade, este ano, de energia renovável". O segmento convencional manteve o mesmo valor do período homólogo.

No final do trimestre, o consumo acumulado anual de gás natural registou uma variação negativa de 14%, com um crescimento de 1,6% no segmento convencional e uma contração de 45% no segmento de produção de energia elétrica.

Já o consumo de energia elétrica caiu, em março, 1,7% face ao período homólogo, quebra essa que é de 2,2% com correção de temperatura e número de dias úteis. No final do trimestre a evolução é igualmente negativa, com um recuo de 0,5% ou 1,6% considerando a correção dos efeitos de temperatura e dias úteis.

Quanto ao índice de produtibilidade hidroelétrica, ficou, em março, muito próximo do valor médio, com 1,03 (média histórica igual a 1). Na produção eólica as condições foram particularmente desfavoráveis com o índice respetivo a registar 0,80 (média histórica igual a 1). A produção renovável abasteceu 78% do consumo (incluindo saldo exportador) e a não renovável os restantes 22%. O saldo de trocas com o estrangeiro foi praticamente nulo.

No trimestre, o índice de produtibilidade hidroelétrica situou-se em 1,28 (média histórica igual a 1) e o de produtibilidade eólica em 1,02 (média histórica igual a 1). Neste período, a produção renovável abasteceu 79% do consumo (incluindo saldo exportador), repartida pela hidroelétrica com 42%, eólica com 29%, biomassa com 6% e fotovoltaica com 2%. A fotovoltaica, embora sem ter ainda uma quota muito significativa, continua a crescer atingindo este mês, no dia 21, a maior ponta de sempre com 750 MW (megawatt). A produção não renovável, fundamentalmente a partir de gás natural, abasteceu os restantes 21% do consumo. O carvão representou menos de 2%. O saldo de trocas com o estrangeiro, exportador, equivaleu a cerca de 4% do consumo nacional.