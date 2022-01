Portugal com recorde nos canais de distribuição hoteleira

Angra do Heroísmo, Açores © Artur Machado/Global Imagens

A plataforma SiteMinder identificou 12 canais de distribuição de reservas hoteleiras em Portugal, no ano passado, o que considera um recorde, que reflete "maior aptidão entre os hotéis para procurar novos clientes e fontes de rendimento".

De acordo com a plataforma, a lista de Portugal "revela que o setor hoteleiro, está a adotar uma estratégia de comércio online mais global, baseada, tanto em novos métodos, como nos já estabelecidos, de forma a alcançar novos clientes e a gerar receitas".

As reservas diretas surgem, pelo segundo ano consecutivo, como "o segundo maior motor de receitas para os hotéis portugueses, impulsionado pelo aumento de investimentos nos motores de reserva, website de hotéis, metasearch, pagamentos com contactless, apoio de consultores hoteleiros e aplicações especializadas e desenhadas para a conversão", lê-se num comunicado da plataforma.

Na listagem nacional, a operadora turística Traveltino continuou a ganhar impulso, alcançando, pela segunda vez, a designação "High Riser" (grande crescimento) da SiteMinder.

O ranking global de 2021 apresenta também 29 novos canais de distribuição (incluindo o Tour10 em Portugal).

"Vivemos numa nova era de hóspedes hoteleiros, dominada pelo que identificamos como o 'viajante dinâmico', que se caracteriza por ter comportamentos e preferências de reserva mais evoluídos. Os nossos dados destacam a vontade que as unidades hoteleiras têm em adotar e estabelecer novos métodos para atrair esses mesmos clientes, à medida que procuram uma estratégia comercial mais global para vender, comercializar, gerir e expandir o seu negócio", afirma James Bishop, diretor senior do ecossistema global da SiteMinder, citado no comunicado.

"O aumento das reservas diretas, reflete os crescentes investimentos que assistimos entre os hotéis e os seus websites - incluindo os seus motores de reserva e opções de pagamento, e as ferramentas de conversão especializadas com as quais se conectam - bem como as suas estratégias de metasearch e apoio local dos seus consultores. Enquanto isso, um novo grupo de 29 canais, mostra a abertura das empresas hoteleiras em adotar uma abordagem mais ampla e multicanal, como forma de se conectar com mais nichos ou segmentos de clientes mais difíceis de alcançar".

André Gois, gerente nacional da SiteMinder em Portugal, acrescenta, no mesmo comunicado: "A relevância dos canais regionais é, particularmente notável, uma vez que o World Hotel Index da SiteMinder apontou Portugal como um dos primeiros destinos europeus a ultrapassar o número de reservas hoteleiras de 2019 e a assistir aos hóspedes internacionais voltarem a ser a maioria das chegadas aos hotéis em 2021. Isto mostra a importância duradoura dos especialistas nacionais, mesmo em mercados recuperados. À medida que as condições do mercado se alteram, é vital que as unidades hoteleiras analisem e avaliem, continuamente, as suas estratégias de comércio online e garantam que estejam informados sobre quais os canais de distribuição mais eficazes para garantir reservas e receitas para negócios locais."

Em Portugal, os 12 principais canais online de reserva de hotéis em 2021, com base na receita bruta total realizada para todos os utilizadores da plataforma SiteMinder, foram:

1. Booking.com

2. Websites de Hotel (Reservas Diretas)

3. Grupo Expedia

4. Hotelbeds

5. Abreu Online

6. Jet2holidays

7. Traveltino

8. EC Travel

9. OTS Globe

10. World 2 Meet

11. Portimar

12. Tour10