Portugal com taxas mais altas em colocação de 1250 milhões em dívida

Portugal colocou esta quarta-feira 1.250 milhões de euros, montante abaixo do máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses, a taxas de juros superiores, tendo no prazo mais longo passado para terreno positivo, foi anunciado.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, a 11 meses foram colocados 840 milhões de euros em BT à taxa de juro média de 0,038%, positiva e superior à registada em 19 de fevereiro, quando foram colocados 950 milhões de euros a -0,484%.

A três meses foram colocados hoje 410 milhões de euros em BT à taxa média de -0,009%, negativa, mas superior à verificada em 19 de fevereiro, quando foram colocados 300 milhões de euros a -0,500%.

A procura atingiu 1.155 milhões de euros para os BT a 11 meses, 1,38 vezes superior ao montante colocado, e 1.038 milhões de euros para os BT a três meses, 2,53 vezes o montante colocado.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) anunciou que os BT que hoje foram leiloados têm maturidades em 17 de julho de 2020 (três meses) e em 19 de março de 2021 (11 meses) e que o montante indicativo global era entre 1.000 milhões e 1.500 milhões de euros.

No último leilão comparável de BT, em 19 de fevereiro, Portugal colocou 1.250 milhões de euros, montante máximo anunciado, em Bilhetes do Tesouro (BT) a três e a 11 meses, a taxas de juros mais negativas nos dois prazos do que no anterior leilão comparável em 16 de outubro de 2019.

Para o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, “os prémios de riscos, sejam eles de dívida soberana ou de empresas têm subido mundialmente e Portugal não foi exceção” e a covid-19 “no espaço de um mês e meio alterou o mundo, mas o impacto do abrandamento económico mundial ainda é difícil de medir na economia real”.

“Teríamos de recuar até 2016 para vermos nos bilhetes de tesouro uma taxa positiva”, refere Filipe Silva, adiantando que “apesar de assistirmos a uma subida no custo de emissão de dívida, estamos ainda muito longe de níveis incomportáveis”.

“Para já temos uma certeza, os défices irão aumentar e os bancos centrais e governos tudo farão para tentar minimizar os danos na economia e esta ação pode ser o suficiente para não vermos as ‘yields’ da dívida soberana a escalar”, concluiu.