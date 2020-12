Portugal com três vinhos no Top Wine Discoveries 2020

© Miguel Pereira da Silva / Global Imagens

Dinheiro Vivo 01 Dezembro, 2020 • 19:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Wine Advocate divulgou a sua mais recente lista, a Top Wine Discoveries 2020, que pretende dar a conhecer as cem maiores descobertas do ano, pela equipa de provadores do site de Robert Parker.. E Portugal conseguiu colocar três vinhos nesta exclusiva lista.

Filipa Pato Nossa Missão Tinto 2016, Márcio Lopes Proibido Grande Reserva Tinto 2017 e Porto Kopke Colheita Branco 1940 foram os vinhos distinguidos pela equipa do conceituado crítico de vinhos norte-americano, numa lista onde nomes como Veronica Ortega, Fedellos do Couto, Eulogio Pomares, Cédric Bouchard, Domaine Huet ou Bruno Lorenzon, entre muitos outros.

Avaliados foram 30 mil vinhos, de todo o mundo, para um ranking que procura vinhos fora dos curcuitos mainstream e que tenham em conta atributos como valor, capacidade de envelhecimento, sustentabilidade e que representem abordagens inovadoras, seja nas vinhas ou na adega.

Estes resultados "destacam a existência de vinhos, que não sendo necessariamente os nossos vinhos de maior pontuação, têm histórias atraentes por trás da garrafa. Há imensas mudanças e inovações a acontecer actualmente nas diferentes regiões vitivinícola do mundo. Mesmo que os rótulos não sejam novos, o que está a acontecer por trás desses nomes famosos é ocasionalmente bastante inovador. Essas histórias e inovações são o que os consumidores cada vez mais procuram quando procuram novos vinhos", refere a editora-chefe da Wine Advocat, Lisa Perrotti-Brown.

Em nota à comunicação social, Márcio Lopes, enólogo e produtor, destaca que o seu Proibido Tinto Grande Reserva 2017 foi escolhido por um vinho com capacidade de envelhecimento. Mark Squires classificou-o com 95 pontos, dizendo tratar-se de um "tinto poderoso", um vinho "delicioso e sensacional", com um grande potencial de envelhecimento em cave. O crítica assume que gostou do que provou logo à primeira, mas que apaixonou quando o voltou a provar no dia seguinte, considerando tratar-se do "melhor vinho que já provou" de Márcio Lopes, um produtor "em clara ascensão", no entender de Mark Squires.

O grande problema será encontrar o Proibido Grande Reserva 2017 no mercado. Só foram feitas 2500 garrafas de 75 cl (além de 100 magnum de 1,5 lts) e o vinho está já esgotado no produtor. Que garante que ainda é possível encontrá-lo em garrafeiras e pontos de venda selecionados, em Portugal e no mundo, com um preço de venda recomendado de 30 euros a garrafa. Márcio Lopes celebra este ano 10 anos como produtor e garante que, apesar da vindima de 2020 ter sido "desafiante", se orgulha de ter mantido o preço das uvas aos produtores, acrescidos de um bónus de 10%.