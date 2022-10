Portugal de fora dos finalistas dos prémios europeus de promoção empresarial

© Direitos Reservados

Assumindo-se como um dos países que mais galardões já ganhou até ao momento nos Prémios Europeus de Promoção Empresarial, Portugal está este ano de fora da lista de finalistas do júri europeu. O Espaço Empresa, a rede de atendimento e apoio às empresas, investidores e empreendedores criada pelo IAPMEI em articulação com a AMA - Agência para a Modernização Administrativa e a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, e a Cartilha de Sustentabilidade dos Açores, projeto do Governo açoriano que visa apoiar a adoção dos princípios da Agenda 2030 de forma inclusiva e abrangente nos diversos setores da sociedade, foram os projetos selecionados pelo júri nacional para representar Portugal, mas não ganharam acesso à final europeia.

Foi na passada sexta-feira que o IAPMEI deu a conhecer os nove vencedores nacionais dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial - os EEPA na sigla inglesa - embora seja conhecida, desde o início do mês, a lista de finalistas selecionados pelo júri europeu para a grande final que terá lugar em Praga, na República Checa, a 28 de novembro, no âmbito da Assembleia das PME.

Na divulgação dos 20 finalistas europeus dos EEPA, que pode conhecer aqui, o júri europeu deu conta que houve, este ano, quase 200 candidatos aos prémios de 26 países, tendo sido selecionados pelos coordenadores nacionais os 47 projetos submetidos para um potencial lugar na final.

Foram três horas de deliberações, indica o júri europeu, cujos membros se dizem "muito impressionados com tantos bons projetos, o que dificultou o seu trabalho de escolha". Os finalistas selecionados "demonstraram inovação, criatividade e paixão pelo apoio ao empreendedorismo".

São seis as categorias a concurso. Na categoria 1, da Promoção do Espírito Empreendedor, os projetos finalistas são da Áustria, Croácia, Espanha e Polónia. Na categoria 2, Investimento nas Competências Empreendedoras, foram selecionados para finalistas projetos da Bélgica, Chipre e Itália. Na categoria 3, Desenvolvimento do Ambiente Empresarial e Apoio à Transição Digital, os finalistas são da Alemanha, Dinamarca, Irlanda e Países Baixos. Já na categoria 4, do Apoio à Internacionalização das Empresas, o prémio será disputado pela Estónia, Suécia e Ucrânia.

Na categoria 5, de Apoio à Transição Sustentável, são projetos da Alemanha, Grécia e Países Baixos que estão na lista de finalistas e, por fim, na categoria 6, que premeia o Empreendedorismo Responsável e Inclusivo, os selecionados para a fase final são de Espanha, França e Irlanda.

Em Portugal, foram nove os projetos nacionais premiados em cinco das seis categorias a concurso. Tourismo Explorers, a fábrica de startups criada em parceria com o Turismo de Portugal foi o primeiro classificado na categoria 1, da Promoção do Espírito Empreendedor, sendo que o Social Entrepreneurship Program at Schools, da Fundação Eugénio de Almeida, foi distinguido com uma menção honrosa.

Na categoria 2, Investimento nas Competências Empreendedoras, o primeiro classificado foi a STEAM Education in Aveiro, iniciativa da autarquia local em parceria com sete agrupamentos de escolhas e duas escolas profissionais, e outras entidades e empresários locais. O segundo classificado foi o , o Programa Universal de Acesso à Literacia Digital do TAGUSVALLEY - Science and Technology Park, em parceria com as autarquias de Abrantes, Torres Novas, Ferreira do Zêzere e Sardoal.

Na categoria 3, do Desenvolvimento do Ambiente Empresarial e Apoio à Transição Energética, o primeiro classificado foi o Espaço Empresa, do IAPMEI, tendo ficado em segundo lugar o projeto Santo Tirso - Via Verde para o Investimento, uma iniciativa da câmara local em parceria com a AICEP, a Agência nacional de Inovação e as câmaras de comércio e indústria luso-chinesa, luso-francesa e luso-alemã, entre outras entidades.

Na categoria 5, Apoio à Transição Sustentável, houve só um vencedor, a Cartilha da Sustentabilidade dos Açores.

Por fim, na categoria 6, que distingue iniciativas de Empreendedorismo Responsável e Inclusivo, o primeiro classificado foi o projeto Selo Clean & Safe, criado pelo Turismo de Portugal na pandemia, e o Switch to Innovation - Centro de Cidadania Digital de Valongo ficou em segundo lugar.

Recorde-se que Portugal tem um historial vencedor na final dos EEPA, sendo que, desde 2006, ano em que Comissão Europeia lançou este galardão, as iniciativas nacionais foram distinguidas em várias categorias, com projetos bem conhecidos como o 'Empresa na Hora' (2006), Douro Boys (2012), 'Portuguese Shoes - The sexiest industry in Europe' (2013), 'AMS - Thinking Ahead' (2014), "FAZ - Ideias de Origem Portuguesa" (2014). Em 2015 o 'Lisboa Empreende' trouxe para Portugal a distinção maior do concurso, o Grand Jury Prize. PME Líder (2016), Living Lab Carbono-Zero de Matosinho (2018), Inov Contacto (2019), Portugal Bike Value (2020) e Comércio Digital (2021) foram os restantes vencedores europeus.