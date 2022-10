Portugal deve combater "ataques perversos" dos lobbies europeus à Zona Franca da Madeira

Miguel Albuquerque, presidente da região autónoma da Madeira © DR

Francisco de Almeida Fernandes 26 Outubro, 2022 • 08:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Captar mais investimento estrangeiro, acelerar o crescimento económico do país e aumentar a sua competitividade fiscal devem ser prioridades estratégicas para Portugal, defenderam esta terça-feira um conjunto de economistas, fiscalistas e políticos. O presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, defende que o governo nacional deve "copiar" o "bom exemplo" da Zona Franca da Madeira na criação de condições que permitam criar maior atratividade empresarial. "Os bons exemplos têm de ser seguidos e este é um", considerou António Saraiva durante a conferência organizada pela Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, em Lisboa, sobre o regime fiscal da região.

A discussão juntou cerca de uma centena de pessoas, incluindo advogados e empresários, que saíram em defesa do enquadramento fiscal excecional da Madeira e criticaram, a uma só voz, o que consideram ser "ataques perversos" da Comissão Europeia às vantagens concedidas às empresas que ali estejam sediadas. Em causa está a recente decisão da instituição, entretanto confirmada pelo Tribunal Geral da União Europeia, sobre a ilegalidade da atribuição de benefícios, nomeadamente em sede de IRC, que, defende, está condicionada à criação de postos de trabalho e à atividade em solo madeirense.

O governo regional liderado por Miguel Albuquerque recusa a interpretação e sustenta que a posição não é compatível com uma economia aberta, internacionalizada e modelos de trabalho flexíveis, em particular na era dos nómadas digitais. O presidente da Região Autónoma da Madeira (RAM) diz mesmo que esta ação da comissão é "resultado dos lobbies mais fortes das praças concorrentes em Bruxelas", como os Países Baixos ou o Luxemburgo, que "querem circunscrever a ação do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) a uma dimensão regional". A concretizar-se, a decisão judicial, que é ainda passível de recurso pelo Estado português, obrigará à reposição de mais de 800 milhões de euros, acrescidos de juros, aos cofres públicos.

Guerra pode "beneficiar muito" a Madeira

António Saraiva não tem dúvidas de que o enquadramento fiscal, e cujos impactos na economia regional foram divulgados durante o evento, são fundamentais para a geração de riqueza e atuam como fatores diferenciadores face a outros destinos de investimento estrangeiro. Por essa razão, diz que é preciso lutar para que a Madeira mantenha estes mecanismos e pede que "Portugal vá contra Bruxelas" nesta matéria. "Há aqui lobbies poderosíssimos a querer retirar-nos esta vantagem porque, retirando à Madeira, eles serão captados por outros", afirmou.

O antigo ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros Luís Amado concorda e diz mesmo que este regime especial "foi sempre encarado com uma certa negatividade" e que se procurou, no plano europeu, impedir que a região fosse vista como "uma praça diferenciadora de competitividade". Mas refere, porém, que é hoje mais importante do que nunca assegurar que o país é capaz de aproveitar a sua localização estratégica para capitalizar nas oportunidades trazidas pela reorganização geoeconómica internacional.

"A relação com a Rússia é irreparável durante os próximos 10, 20 ou 30 anos", acredita. Na perspetiva do economista, isto implicará uma divisão geopolítica em dois blocos "muito antagónicos" e obrigará a uma reorganização de toda a economia euroasiática, abrindo espaço a uma "importância estratégica renovada" de Portugal e das suas regiões autónomas.

"A Madeira e o país podem beneficiar muito nas próximas décadas desta brutal e inesperada reconfiguração da geopolítica internacional e da geoeconomia da região", afiança Luís Amado. Miguel Albuquerque partilha a visão e fala numa mudança de atitude das regiões ultraperiféricas - até há pouco tempo vistas como "coitadinhas" que pediam apoio à Comissão Europeia -, que compreendem hoje o seu papel estratégico para a Europa. A plataforma continental, cuja eventual expansão de dois para quatro mil milhões de quilómetros quadrados, poderá desempenhar um importante papel nos novos equilíbrios mundiais.

Negociações do novo mecanismo

Entre as vantagens oferecidas às empresas no CINM está a possibilidade de usufruírem de uma taxa de IRC a 5% e de redução em 80% das taxas de derrama, por exemplo. "Há, no entanto, requisitos que têm de ser cumpridos", esclarece Rosa Areias, especialista fiscal da PwC, como a criação de postos de trabalho e investimento mínimo de 75 mil euros. Quantos mais empregos forem criados, maior será o benefício a conceder, explica.

Atualmente, o regime fiscal da Zona Franca da Madeira encontra-se na quarta versão acordada entre Portugal e a Comissão Europeia, sendo que as negociações para o quinto regime deverão arrancar "já a partir de dezembro", confirmou Miguel Albuquerque. Sobre a melhor forma de avançar para a mesa das negociações, Clotilde Celorico Palma sugere "avançar com algo mais ambicioso para termos margem negocial" e alcançar um "regime mais competitivo", incluindo "benefícios ligados às novas tecnologias". "Acho que devemos fazer uma aposta nas atividades tecnológicas e de investigação", reforça a professora de Direito Fiscal. O quinto regime só deverá ser aplicado após 2027, quando termina a validade do atual.