Portugal deverá avançar com emissão de obrigações sindicada

Portugal, Irlanda e Bélgica estarão a preparar-se para realizar emissões sindicadas de dívida, com maturidade entre dez a 15 anos, avança a Bloomberg, que cita o Danske Bank.

Portugal estará já neste arranque de 2020 a preparar o regresso aos mercados de dívida. O IGCP – a agência que gere o crédito público – estará a preparar uma emissão sindicada de obrigações, com maturidade entre dez a 15 anos, de acordo com a agência Bloomberg. Não são dados detalhes sobre a operação, nomeadamente, montantes e data a realizar.

Portugal não é caso único. A agência de informação, que cita o Danske Bank A/S, indica que a Irlanda e a Bélgica estão também a preparar um emissão de dívida do mesmo cariz – ou seja, através de um sindicato bancário – enquanto países como a Alemanha, Áustria, Espanha e França preparam um regresso ao mercado através de emissões regulares.

Estas operações por parte de países do euro, a confirmar-se, têm lugar numa altura em que as obrigações estão a ser vistas pelos investidores como ativos de refúgio. As tensões no Médio Oriente – depois de os EUA terem realizado um ataque aéreo que matou um general iraniano, o que levou a um aumento dos receios de uma escalada das tensões na região – estão a afastar os investidores de outras classes de ativos.

Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) voltou a lançar em novembro uma nova operação de quantitative easing, a um ritmo de 20 mil milhões de euros por mês, o que faz crescer o apetite por dívida de países da área do euro.

“Em 2020, o BCE deverá voltar a comprar [obrigações] no mercado secundário”, indicou Jens Peter Sorensen, analista-chefe do Danske Bank. ”Algo que daria muito apoio a pequenos mercados como a Irlanda e Portugal”, acrescentou.