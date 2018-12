Portugal é 16ª economia da zona euro em poder de compra

A economia portuguesa está no ranking dos últimos entre os países europeus que usam a moeda única, quando a atividade é medida tendo como referência o poder de compra da população. Dados do Eurostat divulgados esta quinta-feira pelo INE indicam que o país é 16º colocado entre 19, deixando para trás apenas países como Estónia e Lituânia.

O PIB per capita com referência à paridade do poder de compra recuou 0,8% em 2017, para representar apenas 76,6% da média europeia em 37 países, incluindo Balcãs, Escandinávia, e Turquia. Isto, apesar de a economia portuguesa ter crescido, nominalmente, 2,7% neste ano. E, quando distribuída a atividade pelo conjunto da população – que está a recuar –, esta se ter ampliado em 4,5%.

O PIB per capita em paridade de poder de compra é um dos indicadores mais utilizados na análise do desenvolvimento. Permite, por exemplo, que a China, embora tendo uma economia nominalmente bastante menor que a dos Estados Unidos, seja considerada a maior do mundo quando se tem em conta o custo de vida para a população.

No caso dos indicadores do Eurostat, refere o INE, estes servem em particular para identificar quais os países que mais devem ser beneficiados com fundos estruturais da União Europeia. Assim, a notícia de recuo pode ter um lado mais positivo para o país no desenho da distribuição do orçamento do grupo no próximo quadro comunitário.

O INE alerta no entanto que estes resultados estatísticos devem ser analisados com prudência, sobretudo quando se procura olhar o seu historial. Primeiro, porque o cabaz que serve de referência para medir a paridade de poder de compra nos diferentes países tem sofrido várias alterações. Depois, porque os dados se socorrem de valores preliminares que depois são substituídos nas contabilidades nacionais.

O instituto português destaca a despesa de consumo individual em paridade de poder de compra, também divulgada hoje, como um indicador mais apropriado para definir o bem-estar das famílias. Aqui, Portugal conhece um recuo menor, de apenas 0,1%, com o poder de compra das famílias portuguesas a representar 82,2% daquele que tiveram em média as famílias de 37 países europeus em 2017.