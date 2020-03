Portugal é 6º da UE com mais fundos para a pandemia, com 1055 ME até abril

Portugal vai ter até abril 1055 milhões de euros em fundos para investimento na resposta imediata à pandemia do novo coronavírus, sendo o sexto país da União Europeia com mais liquidez desbloqueada por Bruxelas, de acordo com os valores confirmados nesta semana aos Estados-membros pela Comissão Europeia. É, para já, um valor inferior aos 1,8 mil milhões calculados para o pacote nacional.

No envelope da Iniciativa de Investimento de Resposta ao Coronavírus, anunciado a 13 de março pela Comissão, entram as verbas de fundos estruturais canalizadas para 2019 e não utilizadas que os Estados não terão de devolver, bem como a antecipação em pré-financiamento dos valores de financiamento previstos para 2020. Vão ser disponibilizados até ao início de abril. O pacote de emergência para resposta imediata atinge os 17,2 milhões, sem calcular ainda os valores que vão ser levantados para linha de crédito a PME (oito mil milhões para o bloco) do Fundo de Investimento Europeu.

A comissária europeia da Coesão, Elisa Ferreira, e o comissário europeu do Emprego, Nicolas Schmit, enviaram já na última quarta-feira aos governos de cada país as cartas que confirmam os cálculos das verbas disponibilizadas imediatamente, e explicam onde e como vão poder ser utilizadas.

No caso português, a mensagem transmitida a Nelson de Souza, ministro do Planeamento, e Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, dá conta de que o país terá nestes primeiros meses em caixa um total de 1055 milhões de euros com origem na União (ver quadro abaixo).

O valor de fundos de 2019 que não terão de ser reembolsados é afinal de 390 milhões de euros, e não 405 milhões de euros como estimados inicialmente (embora a Comissão faça saber que o valor é indicativo e está a ser sujeito a exame). Já o pré-financiamento de 2020 fica em 664,5 milhões de euros, pagos em duas prestações – uma ainda em março e a outra no início de abril.

O valor total fica assim ainda abaixo dos 1813 milhões anunciados a 13 de março pela Direção Geral do Orçamento da União. A diferença é de menos 758 milhões. A carta não explica quando serão canalizados.

Dos 37,3 mil milhões de euros que a Comissão Europeia anunciou para a entrega de liquidez imediata aos 28 (incluindo ainda o Reino Unido nas contas), menos de metade será distribuída até abril. Dos 17,2 mil milhões, a maior volume de verbas segue para a Polónia (3,17 mil milhões), seguida de Espanha (1,87 mil milhões), Itália (1,75 mil milhões), Hungria (1,47 mil milhões) e Roménia (1,12 mil milhões), os cinco países com maiores pacotes e à frente de Portugal.

Nas cartas aos Estados-membros, a Comissão Europeia explica que desde 1 de fevereiro toda a despesa dos países na resposta à crise do novo coronavírus é elegível para financiamento pelos fundos estruturais.

“Por exemplo, isto pode significar na prática apoio que se estende aos sistemas de saúde, em particular através do financiamento de equipamento de saúde, medicamentos, testes e instalações para tratamento, prevenção de doenças e campanhas de sensibilização, telemedicina, provisão de equipamento de proteção, equipamentos médicos (incluindo ventiladores, máscaras e similares), para adaptação do ambiente de trabalho no sector de saúde e para garantir acesso aos cuidados aos grupos vulneráveis”, explica a mensagem aos governos.

Além disso, explica, o Fundo Social Europeu vai suportar mecanismos de apoio ao trabalho e serviços à comunidade, como cuidados a idosos e a grupos de risco na saúde, permitindo também recrutar pessoal e comprara equipamento para a saúde. A carta de Bruxelas explica que, além de financiar medidas de apoio à integração no mercado de trabalho, pode ainda apoiar sistemas de teletrabalho.

O Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu também vai apoiar os cuidados primários de saúde. Pode ainda garantir fundos de tesouraria às PME “quando for necessário para responder a choques financeiros de curto prazo, incluindo através de subvenções” e financiar sistemas de telescola.