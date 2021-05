Portugal é a segunda economia avançada com maior queda do PIB no primeiro trimestre

Portugal já figurava no topo dos países da União Europeia com o pior desempenho no primeiro trimestre deste ano, agora, a análise é alargada a outras economias mundiais e o retrato mantém-se quase inalterado. Nos primeiros três meses deste ano, a economia contraiu 5,4% face ao mesmo período de 2020.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE), Portugal apenas fica atrás do Reino Unido, que registou uma quebra homóloga do produto interno bruto (PIB) superior a 6%.

A explicar o comportamento da atividade económica está o segundo confinamento, bastante mais severo do que na primavera do ano passado, com várias atividades a serem impedidas de abrir, como a restauração, a hotelaria e o comércio.

Os dados ainda não estão disponíveis para todos os Estados-membros da organização, faltando ainda informação para oito países: Austrália, Estónia, Grécia, Islândia, Luxemburgo, Nova Zelândia, Suíça e Turquia. Mas há dados para países que não fazem parte da OCDE, como é o caso da China (que cresceu uns impressionantes 18,3%), da Arábia Saudita, da Indonésia e da Roménia.

A marcar passo

O desempenho da economia portuguesa ficou muito aquém das médias da zona euro e da União Europeia e mais ainda da média da OCDE, que se situou nos -0,8%. Face ao trimestre anterior, as economias analisadas pela OCDE, passam para terreno positivo com um crescimento médio de 0,3%.

"Essa desaceleração está parcialmente relacionada com o fortalecimento das medidas de contenção da covid-19 em alguns países no início de 2021", justifica a organização. Mas a OCDE avisa para "diferentes padrões" de comportamento entre os países.

Para as sete maiores economias mundiais, os dados preliminares apontam para uma contração da economia de 0,8%, com maior destaque para o Reino Unido (-6,1%), a Alemanha (-3%) e Japão (-1,8%). Itália também registou uma contração, mas ligeiramente menor (-1,4%). Em sentido contrário, a França conseguiu uma recuperação de 1,5% nos primeiros três meses do ano.

"Ao comparar a atividade económica do primeiro trimestre de 2021 com os níveis pré-pandemia (4º trimestre de 2019), o PIB ainda não recuperou na OCDE como um todo (-2,6%). Entre as sete maiores economias, o Reino Unido registou a maior queda (-8%).