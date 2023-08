Portugal é dos países onde a taxa de desemprego mais subiu face há um ano

Porto, 28/03/2023 - Retoma do turismo na Ribeira com o aproximar da Páscoa. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

Portugal registou o quinto maior agravamento da taxa de desemprego entre os 20 países da Zona Euro e o sétimo maior no grupo da União Europeia (UE), de acordo com contas do Dinheiro Vivo a partir de dados do Eurostat, divulgados esta terça-feira, 1 de agosto (abre em PDF). O maior aperto acontece na Lituânia. A maior descida foi em Chipre.

Com a dissipação da pandemia, o nível de desemprego total em Portugal (assim como na maioria dos parceiros europeus) reduziu-se de forma substancial, tendo atingido um mínimo de 5,6% da população ativa em fevereiro de 2022.

Mas, como se sabe, foi justamente no final desse mês que a Rússia invadiu a Ucrânia, iniciando a guerra que ainda hoje continua.

Desde essa altura, apesar de a economia se ter aguentado, muito apoiada no turismo e no empolamento da faturação de muitas empresas (que aproveitaram o efeito da inflação muito alta para expandir margens, como já diagnosticou o BCE), o desemprego continuou a subir, tendo chegado a 7% em janeiro deste ano.

Desde então, sendo verdade que aliviou até aos atuais 6,4% (em maio e junho), o desemprego está substancialmente mais elevado do que há um ano (em junho de 2022 era 6%).

O ambiente económico hoje é diferente do que se vivia em junho de 2022. Por exemplo, há um ano, as taxas de juro do Banco Central Europeu (BCE) ainda estavam em 0% (começaram a subir no mês seguinte, em julho).

Hoje, a taxa de juro diretora central (refinanciamento) do BCE está nuns impressionantes 4,25%. Talvez haja uma pausa em setembro, sinalizou a presidente do banco central. Christine Lagarde, na última reunião, mas o pico ainda não terá sido atingido.

Com isto, a concessão de crédito bancário ficou muito mais difícil, condicionando fortemente novos investimentos e consumo, mas também passou a impor fortes restrições ao rendimento dos endividados, que se defrontam atualmente com um agravamento da prestação ao banco. Em alguns casos, estamos a falar de uma despesa mensal cujo valor quase duplicou em um ano.

Com a subida dos juros, a inflação começou a cair, finalmente, mas a atividade económica também começou a ressentir-se. No segundo trimestre, Portugal estagnou face ao primeiro e cresceu 2,3% face ao trimestre homólogo. Ambos os registos são os mais fracos desde o primeiro trimestre de 2021, o período que coincide com a pior fase da pandemia, como explicou ontem o DV.

A taxa de desemprego portuguesa subiu 0,4 pontos percentuais (p.p.) entre junho de 2022 e igual mês deste ano.

Pior só na Lituânia (mais 1,8 p.p., para uma taxa total de 7,5%), Áustria (mais 0,9 pontos), Estónia (mais 0,8), Luxemburgo (mais 0,7), Dinamarca (0,6) e Suécia (mais meio ponto percentual). Estes dois últimos países não são da Zona Euro. Chipre registou o maior alívio, tendo a taxa caído 2,5 pontos, para 4,8%.

Os dados do INE (que o Eurostat republicou) mostram que o número de desempregados em Portugal continuou a subir. Em junho, aumentou mais de 8% face há um ano, para um total de 336 mil casos. Este avanço afetou, em igual proporção, jovens e adultos.