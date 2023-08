Portugal é dos que menos têm a ganhar na União Europeia com reformas fiscais e laborais

Um protesto no setor da Educação. Portugal, Caminha. © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

As reformas estruturais recomendadas e impostas pelas instâncias europeias são, há décadas, as propostas de medidas de política que, supostamente, podem trazer mais crescimento e emprego aos países da União Europeia (UE), desbloqueando o seu potencial de crescimento e a inovação. Um novo estudo publicado pela Comissão Europeia (CE) vem reforçar essa ideia.

Mas o trabalho dos especialistas da CE mostra também que, atualmente, há países que tendem a beneficiar muito mais do que outros, caso avancem com um conjunto de reformas estruturais selecionadas.

Portugal, que foi submetido a um programa forçado de "reformas estruturais" durante os anos da troika, aparece agora como um dos países da UE que menos tem a beneficiar com mais reformas desse tipo.

Ganha sempre, mas no médio (cinco anos) e longo prazo o efeito desejado é pobre na maioria dos indicadores, comparativamente ao que acontece noutros parceiros da União.

Ou seja, não é que o país não ganhe alguma coisa, mas o estudo feito a pedido da CE por Philipp Pfeiffer, Janos Varga e Jan Veld mostra que, por exemplo, uma reforma fiscal (que alivie o IRS para agravar mais os impostos sobre o consumo, como IVA e ISP) ou uma nova reforma laboral para ter mais gente a trabalhar ou na população ativa, têm ganhos bastante residuais a cinco e a 20 anos, só adquirindo alguma relevância "no longo prazo".

Em ambas as reformas, Portugal surge sempre no fim do ranking dos ganhos potenciais, em riqueza (PIB - Produto Interno Bruto) e emprego.

No caso da referida reforma fiscal (menos carga sobre o trabalho, mais sobre o consumo), a economia portuguesa será a quinta menos ganhadora. O acréscimo estimado no PIB ronda apenas 0,2% até 20 anos.

No longo prazo, o benefício no PIB é um pouco superior, cerca de 0,5%. Dos 27 países estudados, Áustria, Dinamarca e Luxemburgo têm bastante mais a ganhar e lideram o ranking (ver infografia).

© Comissão Europeia

Uma reforma laboral que contemple medidas para aumentar a participação e baixar a inatividade no mercado de trabalho - como a redução do número de inativos, sobretudo os mais velhos e as mulheres adultas com 30 a 35 anos, ou reduzir ainda mais os benefícios por permanecer na inatividade -- também produz efeitos potenciais magros em Portugal.

O estudo prevê, no caso português, ganhos nulos no emprego a cinco anos ou de 0,6% em duas décadas. No longo prazo, o cenário melhora para um ganho de emprego de 3%, mas Portugal continua a ser o penúltimo dos beneficiados com este tipo de reformas estruturais.

Pior, só a Suécia (ver infografia). Aqui, o grupo de países da UE é encimado por Itália, Croácia, Roménia e Grécia.

© Comissão Europeia

No entanto, há uma reforma em que Portugal pode beneficiar mais do que a maioria dos parceiros europeus.

Os autores observam que "os ganhos relativos do aumento da percentagem de trabalhadores com qualificações médias são maiores em Itália, com efeitos no PIB a longo prazo próximos dos 6%".

E somam que "o aumento das competências médias também proporciona ganhos substanciais a longo prazo noutras partes do sul da Europa, como em Portugal, Malta, Grécia e Espanha, onde o impacto positivo no PIB pode chegar a 3%".

No caso português, o ganho ronda mais 0,5% de riqueza a cinco anos e 2% em duas décadas, indica o mesmo artigo.

CE em defesa das reformas para todos

O documento da Comissão Europeia insiste que, seja qual for o resultado, os países não devem desistir das reformas estruturais, pois há ganhos relevantes não quantificados quando se consideram todas as medidas implementadas, ganhos nacionais e economias de escala no conjunto dos 27 da UE.

O estudo faz contas a dez grandes reformas estruturais em cinco grandes domínios de políticas: "concorrência e regulação dos mercados; fiscalidade; competências e educação; mercado de trabalho (participação da força de trabalho, incluindo os trabalhadores mais idosos) e investigação e desenvolvimento (I&D)".

"Este estudo permite retirar quatro lições principais"

"Em primeiro lugar, reformas ambiciosas podem potencialmente produzir melhorias significativas a longo prazo no potencial de crescimento. Se se reduzisse para metade o diferencial em relação aos países com melhores resultados em todos os Estados-membros, o nível do PIB real da UE poderia aumentar em mais de 20%", dizem os três peritos.

"Alguns países com maiores possibilidades de reforma registam efeitos consideravelmente maiores, atingindo mais de 40% a longo prazo", acrescentam.

"A melhoria do desempenho em todos os domínios das reformas consideradas na nossa análise implica uma convergência real da produtividade e do PIB per capita [dos países]".

Ou seja, a economia europeia pode ganhar mais homogeneidade e coesão, sendo mais fácil para a Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Parlamento Europeu avançarem com políticas únicas que surtam efeitos menos desequilibrados entre países.

O caso da fiscalidade única, da exigência de poupanças ou cortes nas despesas sociais e com pensões ou das próprias regras orçamentais do Pacto de Estabilidade são alguns dos exemplos mais evidentes.

"As políticas do lado da oferta são, portanto, cruciais para reduzir a dispersão do rendimento real per capita entre os Estados-membros da UE", conclui o estudo "Libertar o potencial: uma avaliação comparativa das reformas para os Estados-Membros da UE", divulgado no final de julho.

Em segundo lugar, os economistas defendem que este exercício "dá uma ideia dos domínios de reforma mais promissores nos Estados-membros e na UE".

"A curto e médio prazo, as reformas nos domínios da concorrência e da regulamentação, da fiscalidade e do mercado de trabalho dominam em termos de efeitos sobre o PIB e, a longo prazo, os progressos na redução das disparidades no domínio do capital humano produzem os ganhos mais significativos".

"Por exemplo, a eliminação de metade das disparidades na qualidade do ensino e do capital humano pode aumentar o PIB da UE em quase 10% relativamente à situação de base, a longo prazo", acenam os peritos.