Portugal e Espanha querem saber porque subiu 20% o preço da eletricidade

Portugal e Espanha estão preocupados com o aumento “anormal” do preço da eletricidade no mercado grossista e pediram aos reguladores e respetivas autoridades da concorrência uma avaliação. No imediato, vai ser criado um grupo de trabalho para analisar a situação, anunciaram esta terça-feira os secretários de Estado da Energia de Portugal e Espanha.

Para Lisboa e Madrid não há explicação aparente para esta subida no preço grossista, uma vez que a capacidade hídrica é, este ano, maior do que em 2017 que registou um longo período de seca. “Não é uma situação fácil de explicar” admitiu o secretário de Estado espanhol, José Domínguez Abascal. Já para o homólogo português, Jorge Seguro Sanches, “é preciso ter a certeza que o mercado trabalha com regras transparentes”, adiantando que o Governo tem estado a trabalhar com o regulador (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) desde junho para avaliar a situação.

Para já, os dois Governos decidiram avançar com a criação de um grupo de trabalho para analisar a situação, mas não há data para apresentação de resultados. “Para já é saber como está a funcionar o mercado e até ver não faz sentido especular”, sublinhou Seguro Sanches. O governante português adianta desde já que, dependendo das conclusões deste grupo de trabalho, podem avançar com reformas no mercado elétrico. “Não excluímos a alteração de regras se chegarmos à conclusão que o mercado não está a funcionar”, adiantou o secretário de Estado.

Para o homólogo espanhol, “os preços altos são mais resultado de imperfeições do mercado, com regras desatualizadas, do que más praticas das companhias”.